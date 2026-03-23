Slušaj vest

Algoritmi sve više određuju šta vidimo, veštačka inteligencija ulazi u reklamni prostor, a poverenje publike postaje sve nestabilnije. Kroz prve domaće panele, Dani komunikacija otvaraju diskusiju o tome kako se danas gradi uticaj, ko kontroliše vidljivost i gde su granice između komunikacije, percepcije i stvarnosti.

Pažnju je sve teže održati, poverenje se sve više gubi, a tehnologija brzo menja pravila igre. U takvom okruženju, komunikaciona industrija sve više postavlja pitanja na koja nema jasnih odgovora: ko danas kontroliše vidljivost, šta publika zapravo nagrađuje i gde leže granice između uticaja, istine i manipulacije. Upravo su to teme kojima će se baviti prvi najavljeni domaći događaji Dana komunikacija, koji će se održati od 7. do 10. maja u Rovinju, kroz niz panela koji iz različitih perspektiva ispituju kako se relevantnost gradi u savremenom medijskom i komunikacionom okruženju. SPONSORED INTELLIGENCE: THE NEXT AD CHANNEL?

Nakon što je ChatGPT najavio uvođenje oglašavanja, ulazak oglašavanja na AI platforme više nije hipotetičko pitanje, već sve realniji scenario koji bi mogao redefinisati način na koji se gradi vidljivost. Kada korisničko iskustvo postane deo razgovora, logika oglašavanja se menja, zajedno sa pravilima koja su do sada bila poznata i relativno stabilna. Kako će izgledati ciljanje, atribucija i kontrola u takvom sistemu? Ko dobija vidljivost kada odgovori više nisu rezultat klasične pretrage i kada same platforme posreduju u informacijama? Ova pitanja otvara panel Sponsored Intelligence: The Next Ad Channel?, u kojem učestvuju Fran Mubrin (kreativni direktor, 404, partner, MYTY, član HURA i IAB Hrvatska), Ivana Kulenović (šefica rasta, Pro Media Group, članica IAB Hrvatska) i Zorin Radovančević (šefica analitike, Escape, član IAB Hrvatska), a razgovor će moderirati Božidar Abramović (direktor, Omnicom Media Group, član HURA i IAB Hrvatska).

Foto: Promo

THE PR & COMMS DILEMMA: TRUTH OR LIE? Linija između činjenica i manipulacije nikada nije bila tanja, a komunikaciona industrija sve više posluje u prostoru gde istina više nije jedini kriterijum uspeha. Dezinformacije, „alternativne činjenice“ i sadržaj generisan veštačkom inteligencijom dodatno komplikuju odnos između onoga što jeste i onoga što se doživljava kao istina, dok publici sve teže da razlikuje jedno od drugog. U takvom kontekstu, postavlja se pitanje odgovornosti, ali i prilagođavanja. Ako publika nagrađuje one koji najuspešnije oblikuju percepciju, gde je mesto autentičnosti i da li i dalje postoji jasna linija profesionalne etike? Panel The PR & Comms Dilemma: Truth or Lie?, koji će moderirati Majda Žujo (korporativne komunikacije i odnosi sa akcijama, direktorka sektora, Podravka), uz učešće Damira Ciglara (savetnik za upravni odbor i kreativni savetnik, Imago Ogilvy, član Organizacionog odbora Dana komunikacija, član HURA i IAB Hrvatska), Velibora Panića (izvršni direktor, Narativ komunikacije, član HURA-e i IAB-a Croatia) i Violete Colić (direktorka, Kancelarija za komunikacije Colić, Laco and partners, članica HURA i IAB Hrvatska).

Foto: Promo

DID VIDEO REALLY KILL THE RADIO STAR? BY RADIO GRUPA & RADIO ISTRA Radio se retko nameće, ali ostaje prisutan u svakodnevnim rutinama, navikama i prostorima gde drugi mediji teško opstaju. Upravo to tiho prisustvo čini ga jednim od retkih kanala koji i dalje uživa visok nivo poverenja i kontinuiranu pažnju publike. U digitalnom okruženju koje favorizuje vizuelne elemente i kratkoću, postavlja se pitanje kako radio održava svoju relevantnost i ulogu u zajednici. Ove teme se razmatraju na panelu Did Video Really Kill the Radio Star? by Radio Grupa & Radio Istra, koji organizuju Radio Grupa i Radio Istra, a koji moderira Damir Jurjević (radijski voditelj, Radio Istra), uz učešće dr. sc. Borisa Jokića (direktora Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu) i Korada Korlevića (edukatora i astronoma, šefa Zvjezdarnice Višnjan). Panel pokreće pitanje prilagođavanja radija novim navikama publike, njegove uloge u lokalnim zajednicama i razloga zašto audio i dalje zadržava snažan kulturni i komunikativni uticaj.

Foto: Promo

BIRTHDAY OR STRESS TEST? WHAT BRAND ANNIVERSARIES REVEAL ABOUT BRANDS POWERED BY STUDENAC Godišnjice brendova na domaćem tržištu retko su samo simboličan trenutak, češće su test koji pokazuje koliko je brend zaista relevantan u trenutku u kojem se nalazi. Dugovečnost sama po sebi više nije dovoljna; važnije je kako se tumači, komunicira i koristi u kontekstu tržišta koje se stalno menja.

Zato takvi trenuci pokreću pitanje odnosa između nasleđa i modernosti. Kako ostati prepoznatljiv, a izbeći percepciju zastarelosti? To su teme o kojima će razgovarati učesnici panela Birthday or Stress Test? What Brand Anniversaries Reveal About Brands powered by Studenac, koji moderira Ida Prester (moderatorka i TV novinarka), zajedno sa Tatjanom Spajić (direktorka korporativnih komunikacija, Studenac), Marcelom Rukavinom (direktorka prodaje medijskih rešenja, Native Department i miss7 Group), TamaromKaragity (direktorka korporativnih komunikacija i marketinga, INA, član IAB Croatia) i Markom Jankovićem (direktor, Jedinica). Panel donosi perspektive o tome kako brendovi koriste godišnjice da ojačaju svoju poziciju, kako ih pretvaraju u komunikacijske prodore i kako koriste dugovečnost kao dokaz otpornosti, ali i spremnosti za promene.

Foto: Promo

THAT CROATIA’S BIGGEST PODCASTERS KNOW THAT YOU DON’T

Podcast scena u Hrvatskoj je odavno prevazišla eksperimentalnu fazu i transformisala se u format koji može da izgradi lojalnu publiku bez oslanjanja na algoritme. Međutim, razlika između projekata koji traju i onih koji nestaju nakon nekoliko epizoda je i dalje velika i retko se svodi samo na sadržaj ili početno interesovanje publike. Šta zapravo čini tu razliku i kako izgleda put od prve epizode ​​do prepoznatljivog formata? Upravo tim pitanjima bavi se panel What Croatia’s Biggest Podcasters Know That You Don’t, gde moderator Krešimir Macan (Newsfluencer & Podcaster, Špica s Macan, Manjgura, član HURA i IAB Croatia) i panelisti Vinko Mihaljević (osnivač LOOD MEDIA, produkcija podkasta), RokoKalafatić (Head of Video, Lider, član IAB Croatia), Ratko Martinović (voditelj podcasta, Podcast Incubator) i Mia Biberović (glavna urednica, Netokracija, ShiftMag) kako bi otvorili pogled na odluke koje publika ne vidi, od uređivačkog pristupa i produkcije do distribucije i monetizacije. U fokusu su i očekivanja partnera, načini rasta i odluke koje dugoročno određuju da li će podcast ostati hobi ili postati relevantna medijska platforma.

Foto: Promo

Kroz ove panele, Dani komunikacija otvaraju prostor za diskusiju o pitanjima koja oblikuju industriju. Fokus nije na pojedinačnim trendovima, već na širim procesima koji menjaju način na koji komuniciramo, gradimo odnose sa javnošću i donosimo odluke. Dani komunikacija održaće se od 7. do 10. maja u Rovinju, a pored međunarodnih govornika i raznovrsnog programa, doneće i domaći sadržaj koji se bavi specifičnostima lokalnog tržišta i kontekstom u kojem industrija posluje. Više informacija potražite na https://danikomunikacija.com/. *** O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com. *** O ORGANIZATORIMA: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.