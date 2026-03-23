Naučnici su ostvarili značajan napredak u razvoju građevinskih materijala koji bi mogli da promene budući način gradnje. Vođeni rešenjima iz prirode, osmislili su novu vrstu betona koja je otpornija na pucanje i istovremeno usporava širenje nastalih pukotina.

Otkriće koje menja pravila u građevini

Istraživanje je sprovedeno na Univerzitetu Princeton, gde su stručnjaci proučavali zbog čega krti materijali, poput betona i keramike, lako dolaze do loma i na koji način se to može sprečiti.

U laboratorijskom eksperimentu, mala betonska greda bila je izložena savijanju kako bi se ispitao njen otpor. Nakon pažljivo kontrolisanog oštećenja, pukotina se pojavila na tačno određenom mestu.

Ipak, umesto naglog loma, greda je nastavila da se postepeno deformiše, što je ukazalo na potpuno drugačije ponašanje materijala.

Ovaj nalaz je posebno važan jer su pukotine najčešći uzrok oštećenja betonskih konstrukcija, a obično se šire brzo i bez prethodnog upozorenja.

Inspiracija iz prirode

Suština ideje nije bila u promeni hemijskog sastava betona, već u načinu organizacije njegovih komponenti.

Istraživači su inspiraciju pronašli u unutrašnjem sloju školjki, poznatom kao sedef. Ta prirodna struktura sastoji se od čvrstih mineralnih slojeva koji su povezani mekšim materijalom.

Ovakva kombinacija omogućava ravnomernu raspodelu energije i sprečava naglo pucanje. Tvrdi slojevi daju čvrstoću, dok mekši slojevi omogućavaju fleksibilnost i apsorpciju naprezanja.

Kako funkcioniše novi beton

Polazeći od tog principa, naučnici su razvili novi kompozit koristeći standardne sastojke.

Tvrdi deo čini klasična cementna pasta, dok je mekši sloj izrađen od elastičnog polimera. Umesto da se polimer meša sa cementom, raspoređen je u tanke slojeve unutar strukture.

Ovakva organizacija primorava pukotine da menjaju pravac i troše više energije tokom širenja, čime se značajno povećava otpornost materijala.

Šta to znači za budućnost gradnje

Primena ove tehnologije u praksi mogla bi da dovede do izgradnje dugotrajnijih i sigurnijih zgrada, mostova i infrastrukture.

Otporniji beton znači manje troškove održavanja, duži vek trajanja objekata i veću bezbednost, što je naročito važno u uslovima klimatskih promena i sve strožih građevinskih standarda.

Ovo otkriće pokazuje da se rešenja za najveće inženjerske izazove često mogu pronaći u prirodi, ali i da njihova primena može imati veliki ekonomski i infrastrukturni značaj.