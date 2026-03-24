Slušaj vest

Cene goriva na pumpama u Austriji nastavljaju da rastu. Dizel trenutno košta više od dva evra po litru, dok je benzin tek neznatno jeftiniji. Stručnjaci već upozoravaju: ako se situacija dodatno pogorša, uskoro bi cena mogla dostići čak tri evra.

U pozadini svega je napeta situacija na svetskom tržištu - cene nafte su trenutno oko 50 odsto više nego pre rata u Iranu, piše Heute. Međunarodna agencija za energiju čak govori o jednoj od potencijalno najtežih energetskih kriza u poslednjih nekoliko decenija.

Ključna tačka je Ormuski moreuz.

- Tuda prolazi oko 20 odsto svetskih potreba za naftom - objašnjava energetski stručnjak Johanes Beninji u jutarnjem dnevniku stanice Oe1. Umesto dosadašnjih 17 miliona barela, trenutno se može izvoziti samo oko 11 miliona. Situacija se pogoršava i sa gasom. Nedostaje pre svega tečni prirodni gas - oko 20 odsto prema Beninjiju.

Posebno težak udarac predstavlja i ispad velikog postrojenja u Kataru.

U Austriji trenutno nema akutnih nestašica, ali cene rastu.

- I dalje dobijamo dizel, ali se cene ravnaju prema svetskom tržištu - kaže Beninji. Evropa može sebi da priušti više cene u poređenju sa drugim regionima, poput Azije, gde se potražnja već smanjuje.

Građani su besni

Na društvenim mrežama u međuvremenu ključaju emocije zbog ovakvog razvoja događaja.

- Više se ne isplati raditi, onda dajem otkaz i živeću na račun države - piše jedan korisnik.

Za njega se odlazak na posao automobilom jednostavno više ne isplati.

- Cena sirove nafte je trenutno na nivou iz 2012. godine, a tada je cena goriva bila oko 1,45 evra - piše u drugom komentaru.

- Samo vi lepo radite, plate ne povećavajte, kirije postaju skuplje - samo ćutite kao jaganjci - piše u trećem.

Koliko će ovakva situacija potrajati, trenutno je potpuno neizvesno.

- Više se ne postavlja pitanje kada će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti - već da li će uopšte išta više moći da se izvozi - upozorava Beninji.