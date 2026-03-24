Slušaj vest

Iako su cene sirove nafte na svetskim berzama zabeležile pad nakon kratkotrajnog pika od 120 dolara, vozači širom sveta ne treba da očekuju brzi predah. Glavni razlog za trenutni haos je rat u Iranu, koji je praktično zatvorio Ormuski moreuz - "žilu kucavicu" kroz koju prolazi petina svetske nafte.

Čim su stigle vesti o mogućem smirivanju sukoba, cena nafte na berzi je pala za 12 odsto, ali na benzinskim stanicama vlada muk. Zašto?

Fenomen "raketa i pero"

U naftnoj industriji važi pravilo: cene na pumpama skaču kao raketa čim izbije rat, ali padaju polako kao pero kada se situacija smiri.

Veleprodajni šok: Od početka rata u februaru, veleprodajne cene su skočile za 23%. Prodavci na pumpama još uvek nisu „prevalili“ sve te troškove na kupce, pa sada koriste pad na berzi da nadoknade svoje gubitke pre nego što spuste cene.

Skupi „letnji miks" : Baš u jeku krize, rafinerije prelaze na skuplju letnju mešavinu goriva. To samo po sebi dodaje oko 20 centi na cenu po galonu, nezavisno od rata.

Psihologija tržišta: Vlasnici pumpi su oprezni. Niko ne želi da prvi spusti cenu dok god su zalihe nabavljene po najvišim cenama tokom vrhunca blokade moreuza. Kada stiže pojeftinjenje?

Stručnjaci predviđaju da ćemo, uprkos trenutnom padu nafte na berzi, vrhunac cena na pumpama osetiti tek u aprilu. Tek tada će se "istopiti“ skupe zalihe i tržište će početi da reaguje na mirnije vesti sa Bliskog istoka, piše CNN.