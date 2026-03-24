Vlada Srbije donela je odluku da se iz naftnih rezervi pusti 40.000 tona dizela kao još jednu u nizu mera za sprečavanje naglog skoka cena naftnih derivata na pumpama.

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela od petka, 20. marta, iznosi 212 dinara za litar, a benzina 188 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju evrodizel je poskupeo za četiri dinara, a benzin za dva dinara. Ove cene biće na snazi do 27. marta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost u petak istakao da bi bez intervencije države i smanjivanja akciza cene bile neuporedivo veće.