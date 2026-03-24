Evo da li će zbog cene goriva poskupeti autobuske karte: Oglasili se prevoznici i taksisti o promeni cena
Mere koje je dosad preduzela Vlada Srbije umnogome daju podršku transportnom sektoru kako ne bi došlo do rasta cena, kaže za Kurir Biznis Goran Aleksić, direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport".
- Energetska kriza je suviše ozbiljna i vrlo je komplikovana. Dosadašnje mere Vlade koje su preduzete u velikoj meri daju podršku transportnom sektoru da se još uvek uzdrži od poskupljenja cena. Stvorili su se uslovi da cene porastu, ali su prevoznici još uvek strpljivi i još uvek nije došlo do poskupljenja. Možda neko izlazi s jačim cenama u ugovaranjima za transporta tereta odavde do nekog mesta, možda je veća cene nego ranije, ali generalno su cene još uvek stabilne. Čekamo da vidimo šta će se dalje dešavati - kaže Aleksić.
Briga zbog Evrope
Njega zabrinjava situacija u Nemačkoj i u drugim zemljama Evrope, u kojima su cene naftnih derivata znatno poskupele.
- To što vidimo u Nemačkoj i u Evropi je zabrinjavajuće. Ako bi se to desilo kod nas, to bi bio ogroman udar na kućni budžet, jer transport višestruko utiče na maloprodajne cene proizvoda. Imamo mnogo vidova transporta do gotovog proizvoda u prodavnici. Definitivno imamo problem u najavi, ali zasad nema poskupljenja. Cene su još uvek stabilne. Da nije reagovala država, cene bi otišle u nebo. I sad imamo situaciju da su veleprodajne cene derivata na nivou maloprodajnih. Poremećaj je ozbiljan i veliki i pratimo šta se dešava. Zasad su Vladine mere mnogo značile i privredi i građanima - naglašava Aleksić.
Vlada Srbije donela je odluku da se iz naftnih rezervi pusti 40.000 tona dizela kao još jednu u nizu mera za sprečavanje naglog skoka cena naftnih derivata na pumpama.
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela od petka, 20. marta, iznosi 212 dinara za litar, a benzina 188 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju evrodizel je poskupeo za četiri dinara, a benzin za dva dinara. Ove cene biće na snazi do 27. marta.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost u petak istakao da bi bez intervencije države i smanjivanja akciza cene bile neuporedivo veće.
Taksisti bi subvencije
Trebalo je da taksi usluge odavno poskupe da su građani mogli da plate tu cenu, smatra Vlado Bulatović, predsednik Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda, i ističe da će sa ovim cenama goriva taksisti uspeti nekako da izdrže.
- Ako se cene goriva zadrže na ovom nivou, borićemo se kako znamo i umemo i izdržaćemo, ali ako cena derivata skoči na 250 dinara za litar, onda očekujemo od države, ako joj je stalo da vodi računa o taksi preduzetnicima, da nam da subvencionisanu cenu goriva za barem 300 litara mesečno. Mi cene ne možemo da podignemo jer je narod osiromašio i nemamo posla. Po trenutnim cenama nama ostane 20 do 30 procenata ukupne zarade - kaže Bulatović.
On dodaje da bi taksi preduzetništvo moralo da se sačuva jer donose veliki prihod državnom budžetu.
- U Beogradu ima 6.410 taksi preduzetnika, koji svakog meseca na ime poreza i doprinosa uplate 1.160.000 evra u državni budžet. Trenutni start je 320 dinara, plus 105 dinara po kilometru, a vikendom i praznicima 135 dinara po kilometru. I zato mislimo da bi taksi preduzetništvo moralo da se sačuva - ističe Bulatović.