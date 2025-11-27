Slušaj vest

Pre 10–15 godina u Hrvatskoj, ako vam je usred radnog dana trebao taksi, vožnja bi koštala najmanje 20 evra. Danas je situacija potpuno drugačija – broj taksista je višestruko veći, a cene su pale, pa vožnja kroz grad često košta tri ili četiri evra.

Mnogi su počeli da voze taksi kako bi popunili kućni budžet ili premostili period između dva posla. Jedan korisnik na forumu je podelio svoju situaciju:

– Ostaću bez posla, a imam dete i kredit. Moram da nađem neki drugi način zarade. Traženje posla u struci ide sporo. Koliko bih mogao da zaradim vozeći taksi u Zagrebu?

Spor proces i alternative

Dobijanje taksi licence u gradu može potrajati i dva meseca, jer je procedura spora. Iskusni vozači savetuju da, dok se ne reši formalnost, počnete sa vožnjama za agenciju ili preko mreže koja povezuje putnike i vozače.

Troškovi i zarada

Ako nemate svoj automobil, moraćete da ga iznajmite, što može koštati oko 150 evra nedeljno ili više, u zavisnosti od vozila. U tom slučaju ne morate da brinete o servisima – plaća se samo gorivo i najam.

Jedan iskusni taksista ističe:

– Taksi je težak i nestabilan posao. Nekad ima posla, nekad nema. Tržište je prezasićeno, a vožnje po gradu često donose samo 2,50 evra neto. Vikendom se nešto zaradi, ali ostalih pet dana je gotovo ništa.

Sezonske varijacije takođe značajno utiču: u julu i avgustu u gradu skoro da nema vožnji, dok decembar i januar mogu biti još slabiji. Najbolje je kombinovati taksi sa drugim poslom, kako bi se prihod stabilizovao.

Koliko zaista ostane

Jedan taksista objasnio je kako izgleda dnevna zarada:

– Dnevno u proseku zaradim oko 130–140 evra vozeći 8–9 sati. Na prvi pogled to deluje solidno, ali kad se odbiju svi troškovi, ostane tek 60–70 evra. Treba platiti gorivo, najam, doprinose i zdravstveno osiguranje. A u to ne ulazi cena auta i eventualni popravci.

Vožnja taksija zahteva stalno angažovanje, bez slobodnog dana ako želite pristojnu platu. Najveći problem je konkurencija i gužve u gradu, zbog kojih se često odrade samo dve-tri vožnje dnevno. Najbolje rezultate donosi kombinacija taksija sa drugim poslom – tada je moguće zaraditi nešto dodatno bez velikih troškova.