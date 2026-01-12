Slušaj vest

Roditelji koji neguju dete sa 100 odsto invaliditetom imaju pravo na finansijsku podršku nakon godina intenzivne brige, prema važećim propisima Zakona o socijalnoj zaštiti.

Važi za 15 godina nege

Naime, jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje ima pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, može ostvariti posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog primanja.

Ova podrška je namenjena roditeljima koji nisu korisnici penzije, a pravo se može ostvariti kada roditelj ispuni opšti starosni uslov za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zanimljivo je da roditelj koji ostvari pravo na penziju pošto već prima posebnu novčanu naknadu ima mogućnost da bira između penzije i posebne naknade, što omogućava da zadrži finansijski najpovoljnije rešenje.

Finansijska pomoć roditeljima

Ova pravna zaštita predstavlja značajnu pomoć roditeljima koji godinama nesebično brinu o deci sa teškim invaliditetom, jer im omogućava i finansijsku sigurnost u kasnijem životnom periodu. Za sve detaljnije informacije i pomoć u ostvarivanju ovog prava, roditelji se mogu obratiti centru za socijalni rad u svojoj opštini, gde dobijaju sve potrebne informacije i uputstva za podnošenje zahteva.