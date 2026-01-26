Slušaj vest

Kamiondžije u Srbiji danas u 12 časova stupaju u štrajk koji bi mogao da izazove ozbiljne zastoje u teretnom saobraćaju na graničnim prelazima ka Evropskoj uniji. Povod je najavljena puna primena novog sistema evidencije ulaska i izlaska u EU (EES), koji profesionalne vozače iz zemalja van Unije tretira kao turiste, sa ograničenim brojem dana boravka u Šengen zoni.

Prevoznici upozoravaju da će, ukoliko se pravila budu primenjivala kako je najavljeno, međunarodni drumski transport postati praktično neizvodljiv.

Radiš – ali ne za svoju državu

Vozači sa kojima smo razgovarali kažu da problem nije samo u administraciji, već u dugoročnim posledicama po domaće firme i državu.

- Rešenje koje se nudi je da se prebacimo pod hrvatske ili mađarske firme i tamo otvorimo poslovanje. Ali onda se ne radi za svoju državu, nego za tuđu - kaže jedan od vozača, uz napomenu da je to za mnoge jedini način da nastave da rade bez rizika od kazni i zabrana ulaska u EU.

Prema njegovim rečima, vozači već sada posluju na ivici izdržljivosti.

- Taj hleb hrani porodice. Nije problem ko će za koga da radi, ali sistem ovakav kakav je – ne može da opstane.

April kao prelomni trenutak

Posebna zabrinutost odnosi se na april, kada bi, prema najavama, kontrola boravka trebalo da počne striktno da se primenjuje.

- Od aprila, kad krene da se broji kako su rekli, svi ćemo stajati. Jednostavno – neće biti moguće da se radi - kaže sagovornik, dodajući da se o problemu dugo razgovara, ali bez konkretnih rešenja.

- Ne znam više kako oni razmišljaju. Ako se ništa ne promeni, svi ćemo biti prinuđeni da stanemo.

Šta sledi danas

Za sada je najavljeno da će štrajk prvenstveno pogoditi teretni saobraćaj, dok putnička vozila ne bi trebalo da budu meta protesta. Ipak, već tokom popodneva mogu se očekivati duža zadržavanja kamiona na najfrekventnijim graničnim prelazima ka EU.

Nadležne institucije za sada nisu iznele precizne procene o ekonomskim posledicama, dok prevoznici poručuju da je današnji protest upozorenje – i da bi bez sistemskog rešenja zastoje mogla da oseti celokupna privreda.