Osam srpskih vozača kamiona koji su pre nekoliko dana uhapšeni u nemačkoj luci Roštok (Rostock) prilikom ulaska/izlaska sa trajekta deportovano je u Srbiju. Oni su privedeni zato što su prekoračili zabranu boravka u zemljama Šengena od 90 dana i sada čekaju rešenje koliko dugo će im biti zabrenjen ulazak na prostor Evropske Unije.

Kako je za Biznis Kur objasnio Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije ovo je posedledica uvođenja EES sitema na granicama Šengenskog prostora na koji vozači upozoravaju već mesecima.

- Mi imamo sve podatke o tim vozačima i iz koje su firme. Ne hapsi se niko da bi išao u zatvor već da bi bio proteran. Onog trenutka kada se vidi srpski ili bosanski kamion dolazi policija, vozač automatski izlazi iz kamiona i biva uhapšen zato što je proveo više od 90 dana u Šengen prostoru. Hapse nas kao da smo kriminalci, a ne ljudi koji samo rade svoj posao - kazao je Mandić.

Kako izgleda procedura

On je do tančina objasnio kako izgleda procadura.

- Kada provere i vide da nije kriminalac već običan vozač, saopštava mu se da ga proteruju iz zemlje, u ovom slučaju iz Nemačke i to prvim sledećmim letom i sa najbližeg aerodroma. Njegovom karticom kupuju avionsku kartu za Beograd i vozač dobija rok do tog datuma i vremena kad mu je karta kupljena da mora doći na aerodrom. Smeste ga u voz ili autobus do aerodroma, tamo se javlja policiji koja ga sprovedi do aviona i ukrca ga za Beograd. Svi ovi vozači su se vratili u Srbiju - pojasnio je on.

Foto: Shutterstock/Rob Atherton

Kamion sa robom koju je vozač prevozio ostaje na mestu gde je uhapšen, pa firma mora da pošalje drugog kamiondžiju da ga preuzme.

- Neka Bog pomogne prevozniku da niko ne pokrade robu, jer će to pasti na teret njegovog osiguranja. Dešavalo se da iz Srbije dođe novi vozač da preuzme kamion sa robom i istog trenutka i on bude uhapšen i proteran zato što je ima više od 90 dana boravka u EU. Mi nemamo više vozače koji u pasošu nemaju više od 90 dana boravka na prostoru Šengena. Umesto da se problemi rešavaju ljudski rešavaju se nekom vrstom sile i ne znamo zašto se to radi. Čitava Evropa zna da vozači samo rade svoj posao, a sad se odjednom na njima trenira strogoća - kazao je Mandić.

Evropo, roba ti je na granici kako je objasnio Mandić protest na granicama podrazumeva da granični prelazi rade čak i teretni, ali samo za ono što ima opravdanje da prođe, a to su: žive životinje, lekovi, ekpslozivi i takve stvari. - Redovna komercijalna roba ima da čeka, kao što mi čekamo i trpimo. Nećemo mi blokirati granicu, mi ćemo utovariti robu u kamione, doći ćemo do granice, ali nijednog vozača ne možemo i nećemo da nateramo da ide u EU i rizikuje da bude uhapšen i deportovan. Možda će ga pustiti Mađar, a dočekati Nemac ili Austrijanac i prorerati čime vozač rizikuje da dobije zabranu i da ne može da radi. zato ćemo mi lepo da dovezemo kamione na granicu i kažemo:" Evropi, izvoli roba ti se nalazi na granici! - poručio je Mandić.

Prema njegovim rečima do sada su videli samo jedno rešenje za našeg vozača o zabrani ulaska na prostor Šengena na tri meseca što bilo iznenađujuće.

- Obično Nemci daju kraće zabrane, sve zavisi od zemlje do zemlje. Imamo vozače sa dve, tri godine zabrane ulaska u EU. To znači da on više ne može da se vozi kamion, a naša profesija će ovako biti uništena - poručio je Mandić.

Na naše pitanje da li imaju pomoć srpskog Ministarstva inostranih poslova ili ambasade, Mandić je kazao da nema šta tu ministarstvo da pomogne. Postoji procedura koja se sprovodi, a danak plaćaju vozači koji zbog EES sistema više ne mogu da rade svoj posao.

Podsećamo, zbog problema koje vozačima stvara novi Entry-Exit sistem (EES), koji beleži ulazak i izlazak prevoznika sa prostora Šengena, prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije najavili su za 26. januar protest na svim graničnim prelazima Zapadnog Balkana ka EU. Protest podrazumeva blokadu teretnih prelaza, dok će se putnički saobraćaj odbijati bez problema. Iz Evropske komisije kojoj su se kamiondžije obraćale više puta su poručili da se to ne tiče Brisela, jer je sprovođenje EES sistema prepušteno svakoj zemlji članici EU.