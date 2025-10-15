Slušaj vest

Primena novog Elektronskog evidentiranja ulaska i izlaska (EES - Entry-Exit sistem) sa teritorije zemalja EU, Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, koji je startovao 12. oktobra ove godine, mogao bi da donese ozbiljne probleme delu srpske privede, pre svega preduzećima koja se bave međunarodnim transportom.

Ograničen boravak u minut

Naime, ovo precizno obračunavanje boravka nekog pojedinca van šengenskog prostora na teritoriji EU ne ide u prilog vozačima kamiona iz Srbije, koji više neće moći da ostaju duže od 90 dana na teritoriji EU u roku od 180 dana.

- U roku od 180 dana vozač van Šengena može da provede 90 dana u Evropskoj uniji. Svaki minut koji ostane duže računa mu se kao 24 sata. To znači da ćemo mi tih 90 dana da potrošimo za četiri meseca i onda nećemo moći da radimo. Posle toga će nam ljude vraćati s granice ili deportovati s teritorije EU. I ne samo naše vozače već i kolege iz Bosne, Makedonije, Turske - kaže za Kurir Ljubinko Zlatić, vlasnik transportnog preduzeća "Zlatić" d.o.o. iz Kraljeva.

PRIPREMLJENA PLATFORMA - MACUT IZLAŽE PROBLEM U LONDONU Neđo Mandić ističe da su prevoznici tražili pomoć od nadležnih institucija Srbije za rešavanje ovog problema. - Pripremili smo platformu koju će premijer Đuro Macut izložiti na sastanku u Londonu od 22. do 24. oktobra na kome će biti svi premijeri EU i Velike Britanije, pa ćemo videti - kaže Mandić.

Sve postaje vidljivo

Iako se pravila boravka u EU nisu menjala od 1985. godine, kad je potpisan Šengenski sporazum, uvođenjem EES sistema postaje vidljiv svaki minut boravka u EU, što ranije nije bio slučaj.

- I do sada je svaki minut posle ponoći obračunavan kao dan boravka u EU, ali to nije bilo vidljivo jer niko nije brojao pečate u pasošu, pa su vozači ostajali i po 105 ili 110 dana umesto 90. Niko o tome nije vodio računa, a sada će se sa ovim novim sistemom voditi računa i zato nas sada izbacuju iz igre. Na taj način ugrožavaju transportnu privredu Srbije, Makedonije i Bosne, jer nisu članice, a imaju potrebu da zbog izvoza i uvoza robe svakodnevno borave u EU. Kad vozači potroše tih 90 dana, onda više ne mogu da rade - ističe Neđo Mandić, direktor Poslovnog udruženja "Međunarodni transport".

Problem manjak vozača

Mandić dodaje da su na sastanku u Evropskoj komisiji u Briselu izneli taj problem i tražili da se vozači izuzmu iz tog ograničenja boravka u EU, ali rešenje nije pronađeno.