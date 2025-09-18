Slušaj vest

Nedostatak radne snage nakon Bregzita i velike ekonomske razlike širom Evrope stvorili su kontinent na kojem geografija određuje visinu plate kamiondžija više nego vozačke veštine.

Sa bruto platom od 3.350 funti mesečno (3.930 evra), britanski vozači su na vrhu evropske tabele, dok je Mađarska na dnu sa svega 1.039 evra, piše trans.info.

Razlike u zaradama su izražene širom Evrope. Francuska (1.850 evra) i Rumunija (1.794 evra) stoje tek nešto bolje od Mađarske, dok je prosek u Španiji 2.450 evra, a u Poljskoj 2.814 evra. Jedino je Nemačka blizu britanskih nivoa sa 3.357 evra.

Kako izveštava ovaj portal, prava priča se vidi tek kada se plate uporede s nacionalnim prosekom. Međunarodni vozači iz Poljske zarađuju 2,7 puta više od minimalne zarade – najviše u Evropi – dok britanske kamiondžije zarađuju 70% više od minimalca i 9% iznad nacionalnog proseka. Nemački vozači zarađuju 64% iznad minimalca, ali i dalje 13% ispod nacionalnog proseka, prenosi Pluton logistics.

Sa druge strane, francuski vozači jedva prelaze minimalac (91% zakonskog minimuma), dok mađarske kamiondžije zarađuju čak ispod njega – 79% – što pokreće ozbiljna pitanja o održivosti profesije u Istočnoj Evropi.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Britanski vozači kamiona su neočekivano profitirali od nedostatka radne snage izazvanog Bregzitom. Podaci Nacionalne kancelarije za statistiku pokazuju da je medijalna neto plata 2.705 funti mesečno, što je 70% iznad minimalne zarade i skoro 30% više od prosečne plate u Britaniji.

Razlika je značajna: 10% najplaćenijih zarađuje preko 56.400 funti godišnje, dok i 10% najniže plaćenih uzima 26.700 funti. Regionalne razlike postoje – vozači u Londonu zarađuju više nego oni u Velsu ili na severoistoku – ali vožnja kamiona je postala jedno od bolje plaćenih zanimanja u Britaniji.

Za razliku od većine država u Evropi gde su vozači pri dnu tabela kada je plata u pitanju, britanske kamiondžije su iznad proseka, što ovu profesiju čini jednom od retkih transportnih grana gde plata i dalje ima realnu vrednost.

Nemačka

Nemački vozači zarađuju u proseku 2.536 evra neto mesečno – iako dobra suma, ovaj iznos je i dalje 13% ispod nacionalnog proseka. Profesija je u "sredini": iznad minimalca, ali ispod opšteg ekonomskog prosperiteta.

Regionalne razlike su velike, što odražava ekonomsku geografiju Nemačke. U Šlezvig-Holštajnu vozače očekuje 3.550–3.575 evra mesečno, dok istočne pokrajine poput Tiringije i Saksonije-Anhalt nude 3.175–3.275 evra. Berlin beleži 3.475 evra, što je neobično za istok zemlje.

Istraživanja pokazuju da vozači sve više očekuju više od same plate – modernu flotu, predvidive rasporede i dodatke za noćni i vikend rad, kako bi iskoristili veću pregovaračku moć zbog nedostatka radne snage.

Poljska

Poljska ima dvostruki sistem koji osvetljava složenost evropske transportne ekonomije. Međunarodni vozači mogu zaraditi 2.345 evra neto – znatno iznad nacionalnog proseka i 3,2 puta više od minimalne zarade. Oni su postali evropska "mobilna aristokratija“, koristeći prednosti razlika u platama preko granica, piše trans.info.

Ali domaći vozači se suočavaju s težom realnošću. Početnici startuju sa 1.055 evra, tek 40% iznad minimalca, a često ne dostižu nacionalni prosek. Čak i iskusni domaći vozači sa 1.407 evra jedva se približavaju proseku.

Ovaj raskol odražava širu evropsku dinamiku: međunarodni transport nudi izlaz iz domaćih platnih ograničenja, dok lokalni ostaje vezan za nacionalne ekonomske realnosti.

Francuska, Rumunija i Mađarska

U južnoj i istočnoj Evropi, kamionski transport je zarobljen u začaranom krugu niskih plata koji ugrožava dugoročni opstanak profesije.

Francuski vozači se suočavaju možda sa najgorim uslovima među zapadnoevropskim zemljama. Prosečna neto plata od 1.420 evra skoro je jednaka minimalcu i 1.300 evra manja od nacionalnog proseka. Čak i iskusni međunarodni vozači zarađuju tek 1.544 evra – što objašnjava zašto francuske kompanije sve više angažuju vozače iz istočne Evrope.

Španija pokazuje koliko iskustvo može da znači. Početnici zarađuju 1.070 evra neto, jedva iznad minimalca, ali veterani dostižu 2.040 – što je konačno na nivou nacionalnog proseka. Ovo zanimanje funkcioniše kao dugo stažiranje gde se upornost isplati tek nakon više godina, izveštava trans.info.

Mađarske kamiondžije rade u najgorim uslovima u Evropi. Sa neto platom od 271.000 forinti (690 evra) oni zarađuju ispod minimalne plate za kvalifikovane radnike i samo 58% nacionalnog proseka. Iako neformalni dodaci poput kilometraže podižu stvarnu zaradu, zvanični podaci pokazuju sistematsku potplaćenost.

Rumunski vozači sa 1.078 evra mesečno nešto su iznad procenjene medijane, ali daleko ispod nacionalnog proseka, što sugeriše da je profesija izašla iz samog dna, ali nije probila prag srednje klase.

Evropski transportni obračun

Ove razlike otkrivaju fundamentalne strukturne probleme evropske logističke mreže. Dok britanski vozači profitiraju od nedostatka radne snage izazvanog Bregzitom, ostatak kontinenta i dalje funkcioniše na neodrživo niskim platama.

Zavisnost Francuske od stranih vozača i mađarska realnost plata manjih od minimalca ukazuju na ozbiljno opterećena tržišta. Pitanje pred evropskim donosiocima odluka je jasno: može li kontinent razviti održivu ekonomiju transporta ili će trgovina sve više zavisiti od sve manjeg broja vozača spremnih da rade za bedne zarade?

Za britanske vozače kamiona koji se i dalje žale na uslove, poruka je jasna – imaju jedan od najboljih poslova u Evropi u industriji u kojoj je geografija postala sudbina, zaključuje trans.info.