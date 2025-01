Starosna granica i obuka

Tržište je neumoljivo. Naši vozači odlaze, strani dolaze, a razlozi su: bolje zarade i verovatno uslovi rada . Stranci licencu automatski dobijaju, ako su profesionalnu dozvolu stekli do 2020. godine.

- Ukoliko su oni posle 2020. godine položili za C ili D kategoriju, i oni moraju kod nas proći posebne vrste obuka, kao što sam rekao i za naše vozače - navodi Karličić.

Godišnje još 5.000 novih vozača

- Da mladim ljudima koji imaju manje od 30 godina, bude obezbeđena besplatna, odnosno subvencionisana obuka za profesionalne vozače C i D kategorije, kroz auto-škole i kroz centre za stručno-profesionalnu kompetenciju. Isto onako kako je to u srednjim saobraćenim školama ili kako je to nekada bilo u vojsci - ističe Goran Aleksić, generalni direktor Udruženja "Srbijatransport".