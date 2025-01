Isti ti koji danas uvode sankcije nisu marili ni kada je NIS bio 100 odsto srpski, jer su razorili dve rafinerije nafte i u Pančevu i u Novom Sadu tokom NATO bombardovanja „počastivši” nas osiromašenim uranijom. Ali, kome je to još bitno. Bitnije je da je „NIS poklonjen za samo 400 miliona evra” i to u času kada je bio zadužen 600 miliona evra, a bio je državni. A upravo je taj isti ruski NIS uložio više od dve milijarde evra samo u modernizaciju pančevačke rafinerije.

– To znači da ako neka druga kompanija ili država izvrši transakciju sa ovom kompanijom, oni mogu biti podložni sankcijama , jer je NIS povezana sa sankcionisanim ruskim entitetima. I ta ograničenja dolaze od SAD, Evropske unije ili drugih zemalja koje poštuju ovaj regulatorni okvir. Rizik sekundarnih sankcija se može odnositi i na banke i berze koje sarađuju sa NIS-om, ako je ona povezana sa entitetima koji su pod sankcijama, kao što je „Gaspromnjeft”. Ovo znači da ako banke, berze ili drugi finansijski subjekti izvrše transakcije ili sarađuju sa kompanijama koje su na sankcijskim listama ili imaju povezanost sa sankcionisanim subjektima, takođe mogu biti izloženi riziku od sankcija . SAD, na primer, mogu nametnuti sankcije drugim kompanijama, uključujući finansijske institucije, koje održavaju poslovne odnose sa sankcionisanim entitetima – objašnjava on.

– Neke od tih banaka mogu biti i „veći katolici od pape”, blagovremeno preduzimajući mere da ne potpadnu pod sankcije ili gubitak reputacije. To je jedan od načina na koji sankcije mogu imati šire ekonomske posledice, utičući ne samo na sankcionisane entitete već i na one koji sarađuju sa njima. Svedoci smo za Srbiju iznuđenog diplomatskog i političkog dijaloga naših predstavnika sa SAD i Rusijom, a finalni stavovi će biti poznati nakon što nova američka administracija preuzme kormilo. Ukoliko u nastupajućem periodu ne dođe do radikalnog zaokreta i političkog rešenja, posledice će postepeno nastupati i zavisiće od brzine prilagođavanja i reakcije na sankcije pravnih lica (preduzeća i banaka) koja sarađuju sa ovim, za naše prilike, velikim energetskim preduzećem, kao i od sposobnosti NIS-a i drugih zainteresovanih državnih i privrednih subjekata da se adaptiraju novoj društvenoj stvarnosti u prelaznom periodu – ističe on.