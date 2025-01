- Juče je objavljena odluka o zaustavljanju trgovanja. To je uobičajena mera koja se pokreće kada dođe do informacije da bi se cene značajno kretale na gore ili na dole. Važno je napomenuti da mali akcionari ostaju vlasnici akcija u svakom slučaju, one nikako ne mogu biti oduzete ili obrisane, pa se ne treba plašiti.

- Ako ova vlasnička struktura ostane, to će biti najgore i za akcionare, i za vlasnike kompanije. Doći će do smanjnja prihoda, erozije vrednosti same kompanije ali i akcija. Druga mogućnost je da država preuzme po dogovorenoj ceni paket tih akcija od 56% pa preuzme i upravljanje akcijama, a onda bi došlo do stabilizacije cena i posle nekog vremena i skoka vrednosti.