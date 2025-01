On je takođe dodao i da "monopola NIS -a posle 2010. godine neće biti, a da će ekološki standardi biti u skladu sa zakonima Srbije." To je značilo, po njegovim rečima, da " nafta nije namenjena samo za Srbiju, već i za izvoz ."

Što se tiče projekta Južni tok, planovi su objavljeni krajem jula 2007. godine i taj projekat je trebalo da transportuje prirodni gas iz Rusije do zemalja EU. Planirano je da gasovod krene iz južnog dela Rusije, od grada Anape u Krasnodarskom kraju po dnu Crnog mora, kroz turske teritorijalne vode, do Varne u Bugarskoj, a od Bugarske je trebalo da se grana u dva kraka. Jedan krak iz Bugarske, preko Grčke podvodno da vodi do Italije, a drugi preko Srbije i Mađarske do Austrije. Kapacitet gasovoda je projektovan na 64 milijardu kubnih metara godišnje.