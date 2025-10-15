Slušaj vest

Na računima za struju u Srbiji se svakako može uštedeti ali samo pod uslovom da domaćinstva električnu energiju koriste noću, kada je ona jeftinija. Naime, kada se struja troši noću njena cena je čak tri do četiri puta niža od one koja je važeća u dnevnoj tarifi.

Koliko je ušteda značajna najviše se može videti po upotrebi bojlera, koji je jedan od najvećih potrošača električne energije među kućnim uređajima. Kada se voda u bojleru zagreva samo noću mesečni ceh koji će domaćinstvo za to platiti biće oko 400 dinara.

Ako se pak voda zagreva tokom dana, taj iznos će biti oko tri puta veći nego što je to ako se bojler pali samo noću. Takođe, i sve druge uređaje koji su veliki potrošači struje, poput mašine za veš ili mašine za pranje posuđa, poželjno je koristiti noću jer će se tako postići značajna ušteda. Ušteda se postiže i ako se noću kuva, naročito kada je reč o jelima koja zahtevaju dužu pripremu.

Uključivanje bojlera tokom dana donosi tri puta veći iznos Foto: Shutterstock

Ono o čemu posebno treba voditi računa je to da noćna jeftinija tarifa ne počinje u isto vreme za sve potrošače. Drugim rečima, kada je reč o noćnoj tarifi, Srbija je podeljena u tri zone. To su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija.

Oni koji žive na teritoriji Vojvodine na jeftinije kilovate mogu da računaju svake noći od 23 sata do 7 ujutro. Kada je reč o Beogradu taj termin je od ponoći do osam ujutro.