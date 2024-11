Jeftina struja, odnosno noćna tarifa počinje u tri različita vremena u tri zone u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija. U Vojvodini ova tarifa traje od 23 sata do sedam ujutru, u Beogradu od ponoći do osam ujutru, a u centralnoj Srbiji od 22 sata do šest ujutru.

– Drugim rečima da bi se to ostvarilo bilo bi potrebno ići od kuće do kuće kako bi se uklopni satovi ručno podesili da bi potrošači mogli da koriste jeftiniju tarifu preko dana. To je izuzetno dugačak i glomazan proces. Sa druge strane, ostatak potrošača u Srbiji koji ima drugačiju vrstu brojila bi već sad mogao da računa na mogućnost uvođenja jeftine tarife preko dana. Prepreka da se tako nešto ostvari je što bi onda to bilo nepravedno prema onima koji bi na nižu tarifu morali da čekaju dugo dok bi je drugi imali već u tom trenutku. Kako objasniti potrošaču da neko može da uštedi preko dana, a da će on zbog neodgovarajuće opreme na tako nešto moći da računa tek za godinu do godinu i po dana. To je osnovni razlog što se u Srbiji svojevremeno odustalo od uvođenja dnevne niže tarife za potrošnju struje – objašnjava on.