Iz tetrapaka u kome bi trebao biti "Happy day" sok koji proizvodi "Rauch" sliva se sluzava masa nepoznatog porekla.
"slina puna vitamina"
PRONAĐENA LJIGAVA TEČNOST U FLAŠI SOKA: Ljudi šokirani prizorom - o kojoj supstanci je reč? (VIDEO)
Na "X" profilu Udruženja potrošača "Efektiva" objavljen je snimak na kome se jasno vidi da je reč o "Rauch Happy day"soku od pomorandže.
Potrošači napominju da rok trajanja utisnut na proizvodu još uvek nije istekao, a sadržajem su bili iznenađeni.
Korisnici platforme "X" su šokirani prizorom, a u komentarima nagađaju o kojoj supstanci je ovde reč.
"Verovatno ostatak lepka kojim je pakovanje lepljeno", "Slina puna vitamina", glase neki od urnebesnih komentara!
BiznisKurir/Informer
