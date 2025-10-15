Slušaj vest

Na "X" profilu Udruženja potrošača "Efektiva" objavljen je snimak na kome se jasno vidi da je reč o "Rauch Happy day"soku od pomorandže.

Potrošači napominju da rok trajanja utisnut na proizvodu još uvek nije istekao, a sadržajem su bili iznenađeni.

Korisnici platforme "X" su šokirani prizorom, a u komentarima nagađaju o kojoj supstanci je ovde reč.

"Verovatno ostatak lepka kojim je pakovanje lepljeno", "Slina puna vitamina", glase neki od urnebesnih komentara!

BiznisKurir/Informer

