Slušaj vest

Matea i Dino Maržić, iz Pule, zarađuju oko 6.000 evra mesečno u Irskoj, što je četiri puta više od prosečne hrvatske plate.Pulu su napustili pre devet godina, prvo zbog Dablina, zatim zbog Limerika, gde i danas žive. Od tada su radili u brojnim kompanijama, sve vreme u proizvodnji, ali kako kažu — ne bi se vraćali u Hrvatsku.

Naime, Matea je pakovala božićne pakete, radila kao čistačica iza građevinskih radnika, kao radnica u fabrici farmaceutske ambalaže, a pridružila se kompaniji u kojoj trenutno radi, koja proizvodi mehaničke zaptivke za pumpe, kao radnica na liniji i napredovala do planera proizvodnje. Danas je njena plata veća od prosečne.

Dino je došao u Irsku kao proizvođač pica, ali se brzo prebacio u fabrički pogon. Voze automobil visoke klase, žive u poželjnom selu 20 kilometara od Limerika, idu na odmor dva puta godišnje, ne traže posebne cene u prodavnici, jedu šta god žele. Nisu bogati, žive životom prosečnih irskih građana, što uključuje sav taj "luksuz". U Irskoj je to luksuz pod navodnicima, u Hrvatskoj, u istom kontekstu, nije.

Ilustracija Foto: Shutterstock

"Nikada nismo zažalili što smo otišli"

Matea i Dino i dalje ne vide razlog da se vrate u Hrvatsku. Pre nego što su otišli ​​u Irsku, oboje su radili sezonske poslove. Dino kao pekar, Matea kao maturant srednje škole sortirala je smeće u reciklažnom dvorištu. Bili su podstanari, bez realne perspektive, osećaj koji i danas proganja njihove vršnjake u domovini, da će im se životni standard promeniti.

- Nikada nismo zažalili što smo otišli. U Hrvatskoj je moj izbor bio da sečem salamu u prodavnici ili radim za šankom, bilo je teško naći bolje poslove, želeli smo bolji standard i to smo postigli. Da kada radiš i zarađuješ, možeš pristojno da živiš, a istovremeno i da uštediš novac. Jednostavno, pristojan život. Kirija u Dablinu je veoma skupa i otišli ​​smo u Limerik, gde je kirija znatno jeftinija. Što se tiče posla, iskoristili smo mogućnosti koje su se nudile, išli na kurseve da bismo dobili dodatne sertifikate, menjali poslove za bolje - kaže Matea. ​​

Matea i Dino Maržić Foto: Printscreen Facebook

Njena plata danas je 3.500 evra, Dino, koji radi u firmi koja proizvodi poljoprivredne folije za zaštitu useva, zarađuje između 2.100 i 2.500 evra, u zavisnosti od broja odrađenih sati. Kada su došli u Irsku, zajedno su zaradili upola manje, ali i tada znatno više nego kod kuće.

- Kada vidimo situaciju u Hrvatskoj, sumnjamo da ćemo se vratiti pre penzije - zaključuju.