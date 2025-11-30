Slušaj vest

Šoping groznica zvana "Crni petak" tradicionalno donosi scene koje više liče na ratište nego na prodavnicu, a najnoviji snimak iz Soluna potvrđuje da ni ove godine nije bilo drugačije. U potrazi za popustima, kupci su zaboravili na dostojanstvo, a situacija u jednoj radnji eskalirala je u pravi fizički obračun.

Na video snimku koji se munjevitom brzinom širi društvenim mrežama, zabeležena je atmosfera iz jedne prodavnice garderobe u Solunu koja je, sudeći po gotovo praznim štenderima, već pretrpela prvi udar kupoholičara. Ipak, ono malo robe što je preostalo postalo je predmet žestoke borbe.

U centru kadra vide se dve žene, jedna vidno starija gospođa i mlađa devojka, koje su ušle u klinč oko istog odevnog komada, koji liči na kaput.

Nijedna ne želi da popusti. Čvrsto držeći "plen", one se natežu i otimaju preko taburea za sedenje postavljenog nasred radnje, ne obazirujući se na zgranute poglede prisutnih.

Dok traje ova drama "jedan na jedan", kamera je zabeležila još bizarniji detalj.

Druga mlada devojka, u želji da se dokopa preostale garderobe ili možda pobegne iz gužve, doslovno se gura i puzi ispod metalnih štendera, probijajući se kroz noge drugih kupaca.

Haos se tu ne završava. U pozadini snimka vidi se grupa žena koje se agresivno otimaju oko preostalih tašni i krpica. Scena deluje nadrealno – kupci se čupaju, vuku i grabe stvari kao da se dele besplatno, a ne kao da ih kupuju.

Iako "Crni petak" svake godine donosi slike stampeda, ovaj snimak iz Grčke služi kao još jedan podsetnik dokle su ljudi spremni da idu zbog nekoliko evra uštede, ostavljajući lepo ponašanje ispred vrata tržnog centra.

