Cene nafte pale su za dva odsto i to Brenta na 62 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 58,3 dolara po barelu, što je najniži nivo u poslednjih pet meseci.

Na to je najviše uticala informacija prema kojoj je Međunarodna agencija za energiju (IEA) uvećala očekivanja o rastu ponude, preneo je Trejding ekonomiks.

IEA je povećala taj iznos na tri miliona barela dnevno ove godine i 2,4 miliona u 2026. godini.

To je argumentovano povećanjem proizvodnje Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus, a isto važi i za Sjedinjene Američke Države.

U međuvremenu, agencija je spustila procene rasta potražnje na oko 700.000 barela dnevno za obe godine.

IEA je upozorila da će globalne zalihe verovatno porasti kako velike pošiljke sirove nafte budu stizale do ključnih čvorišta, što je već evidentno u Kini i SAD.

OPEK je u ponedeljak, u svom mesečnom izveštaju, saopštio da će globalna potražnja porasti za 1,3 miliona barela dnevno ove godine i 1,4 miliona u 2026. godini, što je pozitivan ton.

U međuvremenu, obnovljene trgovinske tenzije između SAD i Kine i, shodno tome, raspoloženje na tržištima, povećali su pritisak na prodaju.