U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 181 dinar.

Cene goriva u narednih nedelju dana ostaće nepromenjene, u odnosu na prošlu nedelju.

Porasle cene nafte u svetu

Cene nafte porasle su prekjuče za dva odsto i to nafte Brent na 66,5 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI na 63 dolara po barelu.

Preokret se dogodio nakon što je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) najavila povećanje proizvodnje manje od očekivanog.

Pored toga na cenu utiče i porast zabrinutosti zbog mogućih novih američkih sankcija prema ruskoj nafti.

Članice OPEK-a složila su se da pojačaju proizvodnju za 137.000 barela dnevno od oktobra, što je daleko ispod povećanja od oko 555.000 barela dnevno u avgustu i septembru i 411.000 barela dnevno u junu i julu.

Pojedini analitičari primetili su da neke članice već proizvode prekomerno, što znači da bi stvarni uticaj na tržište mogao biti ograničen.

Ipak, uzdržano povećanje signalizira oprez usled strahova da će tržišta tokom zime biti prezasićeno.