Sastanak članica OPEC+ u nedelju mogao bi da odredi naredni pravac kretanja cena nafte i pažnja investitora upravo zbog toga je narednih dana usmerena ka ovom događaju. U odnosu na prethodna tri meseca cena nafte je porasla za oko 18%, dok je u odnosu na prethodni mesec ta cena veća za oko 6%. Poslednjih dana taj rast je 4-5%, sa nagoveštajem analitičara da bi posle sastanka on ponovo mogao da krene uzlaznom putanjom. Mnogo je indikatora koji to dokazuju, a prvi među njima je najavljena odluka OPEC-a da poveća proizvodnju manje od najavljenih 550.000 bpd, a tržište to može protumačiti kao znak zabrinutosti zbog prevelike ponude, što automatski podiže cenu nafte. Isto tako, sezonski veća potrošnja nafte tokom leta ukazuje na porast tražnje, što podiže cene, naročito ako je ponuda ograničena. To pogotovo ima veze i sa našim državljanima, s obzirom da je turistička sezona u toku i korišćenje nafte je u porastu i u našoj zenlji i svaki njen korisnik doprinosi i njenom rastu.