Slušaj vest

Cena evrodizela poskupela je za dinar po litru u odnosu na prethodnu nedelju, a litar benzina sada je za dva dinara skuplji. Zašto je došlo do poskupljenja za Kurir televiziju i jutarnji program "Redakcija" objasnio je Miodrag Kapor, stručnjak iz oblasti energetike.

- Situacija na globalnom nivou utiče na poskupljenje naftnih derivata, ali ne u tolikoj meri. Odluku o poskupljenu ili pojeftinjenju donosi Ministarstvo rudarstva i energetike sa Ministarstvom za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Tu postoje korektivni faktori i cena derivata nije fiksna - objašnjava Kapor.

ZAŠTO JE DOŠLO DO POSKUPLJENJA GORIVA? Stručnjak za energetiku o procesu određivanja cena naftnih derivata u Srbiji: Svetska situacija ne predstavlja problem Izvor: Kurir televizija

Kapor podseća da se cena na svetskom tržištu menja svakodnevno.

- Nije onda neobično da se ovde menja na nedeljnom nivou. Veliki prihodi za budžet Republike Srbije dolaze od akciza i poreza na naftne derivate, tako da je u pitanju veoma bitna stavka prihoda za Vladu Republike Srbije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs