Cene goriva na pumpama u Srbiji u narednih sedam dana

Slušaj vest

Prethodna dva dana na svetskim berzama naftni derivati su poskupeli između 20 i 30 dolara po toni što će se automatski odraziti i na cene benzina i dizela u maloprodaji u Srbiji.

Ovo poskupljenje, kako za Kurir Biznis tvrdi vlasnik "Knez Petrola" Srđan Knežević, dovešće do toga da benzin i dizel već sutra budu skuplji na pumpama u Srbiji za dinar do dva.

- Cena goriva na svetskim berzama juče i preključe otišla je gore za 30 dolara po toni. Prvo poskupljenje je bilo 12 dolara, pa 8 i na kraju još 10 dolara, što je ukupno 30 dolara. Mi sad očekujemo da će sutra gorivo u Srbiji poskupeti između dinar i dva. Sve zavisi kako će se današnji dan završiti na svetskim berzama i kakve će cene goriva biti sutra ujutru. Očekujemo da će, s hodno kretanjima cena na svetskim bezrama, u narednih sedam dana gorivo biti skuplje dinar do dva - ističe Knežević.

Prema njegovim rečima trenutno poskupljenje naftnih derivata na svetskim bezrama za 30 dolara po toni nije ništa dramatično.

- To poskupljenje dolazi zadnja četiri dana, a prethodno je cena goriva na svetskim berzama išla na dole. Tako da rast cene od 30 dolara po toni neće značajno poremetiti tržište. Cena goriva je stabilna - zaključuje Knežević.