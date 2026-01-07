Slušaj vest

Ovo je potvrdila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević tokom posete Dispečerskom centru Telekomanda Beograd.

Dodala je da je saobraćaj usporen na deonicama gde je to neophodno, ali uz potpuno poštovanje bezbednosnih procedura jer su bezbednost putnika i sigurnost železničkog saobraćaja apsolutni prioritet, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ministarka je naglasila da je na terenu angažovano svo raspoloživo osoblje Infrastrukture železnice Srbije, koje je blagovremeno reagovalo, kao i da su od početka pogoršanja vremenskih uslova organizovana stalna dežurstva duž pruga širom zemlje.

- U ovakvim situacijama nema improvizacije. Sve je unapred planirano - od organizacije rada u dispečerskim centrima do angažovanja ljudstva i mehanizacije na terenu. Na prugama širom Srbije angažovano je više od 530 zaposlenih, kao i dvadeset teških motornih drezina, što jasno pokazuje spremnost sistema da odgovori i u najtežim uslovima - istakla je ona.

Sofronijević je sa zaposlenima razgovarala i o funkcionisanju saobraćaja na pruzi Beograd Centar – Petrovaradin i dalje ka Subotici gde dnevno saobraća 225 putničkih vozova, u proseku tridesetak teretnih kompozicija i oko 30 praznih elektromotornih garnitura.

Foto: Boba Nikolić

- Ovo je prva pruga za velike brzine u Srbiji i njeno bezbedno funkcionisanje od izuzetnog je značaja za čitav železnički sistem. Iz Dispečerskog centra Telekomanda Beograd, koji radi 24 časa dnevno, kontinuirano se prati kretanje svakog voza što omogućava blagovremenu reakciju i očuvanje bezbednog i redovnog odvijanja železničkog saobraćaja - naglasila je ministarka.

Pored saobraćaja na brzoj pruzi, iz Telekomande Beograd prati se i reguliše polazak putničkih vozova iz Zemuna ka Vršcu, Nišu, Užicu, Prijepolju, Šidu i Zvorniku, zatim iz Petrovaradina za Beograd Centar i Sremsku Mitrovicu, kao i saobraćaj teretnih vozova na smeru jug – sever, preko stanice Batajnica ka Šidu i ka Subotici i obrnuto.

Ministarka je naglasila da će resorno ministarstvo, zajedno sa Infrastrukturom železnice Srbije, nastaviti da pažljivo prati vremensku situaciju i preduzima sve neophodne mere kako bi železnički saobraćaj ostao bezbedan i pouzdan za sve građane.

Ovom prilikom, Sofronijević je svim pravoslavnim vernicima čestitala najradosniji hrišćanski praznik, Božić, uz želju da ga provedu u miru, zdravlju i radosti.

Ona je posebnu zahvalnost uputila svim zaposlenima koji i tokom praznika odgovorno obavljaju svoje dužnosti i nalaze se na svojim radnim mestima, obezbeđujući nesmetano funkcionisanje sistema od vitalnog značaja za građane Srbije, navodi se u saopštenju.