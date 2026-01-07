Slušaj vest

Lukoil je odlučio da proda svoju međunarodnu imovinu nakon što je američko Ministarstvo finansija krajem oktobra uvelo sankcije protiv te kompanije, a potencijalni kupci su američki energetski gigant Chevron i privatna investiciona grupa Quantum Energy Partners, piše Financial Times.

Kako navodi britanski list, ukoliko dođe do dogovora, Ševron i Kvantum bi međusobno podelili stranu imovinu ruske naftne kompanije Lukoil, čija se vrednost procenjuje na oko 22 milijarde dolara.

Prema izvorima Fajnenšel tajmsa, dve američke kompanije udružile su snage kako bi podnele ponudu za imovinu LUKOIL-a u inostranstvu, nakon što su sankcije značajno ograničile njegovo poslovanje na međunarodnim tržištima.

Ševron je jedna od najvećih integrisanih energetskih kompanija na svetu i posluje u više od 120 zemalja, obuhvatajući ceo lanac naftnog poslovanja – od istraživanja i proizvodnje do rafinisanja, transporta i prodaje naftnih derivata. Njegov portfolio uključuje brendove Chevron, Texaco i Caltex, sa razvijenom maloprodajnom mrežom u Evropi i Sjedinjenim Državama.

Foto: Shutterstock

Quantum Energy Partners je privatna investiciona grupa specijalizovana za energetski sektor, sa fokusom na naftu i gas, energetsku infrastrukturu, toplotnu energiju, obnovljive izvore, kao i tehnologije dekarbonizacije.

O interesovanju za imovinu Lukoil -a pisalo se i ranije. U novembru 2025. godine je navedeno da Ševron istražuje mogućnost preuzimanja međunarodnih poslovanja ruske kompanije. Ista agencija je sredinom decembra izvestila da je saudijska kompanija Midaf Energy među vodećim pretendentima za tu imovinu.

Lukoil se na prodaju odlučio nakon što je Ministarstvo finansija SAD uvelo sankcije protiv te kompanije i Rosnjeft, obrazlažući mere „nedostatkom ozbiljnog interesovanja Rusije za mirovni proces“. Naknadno je izdata i licenca kojom se odobrava prodaja međunarodnih poslovanja Lukoila-a.