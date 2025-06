Ratni sukob na Bliskom istoku već je uzdrmao cene sirove nafte na svetskim bezrama, a prve posledice tog poskupljenja potrošači u Srbiji osetiće već u petak, 20. juna, kada se očekuje da će cena benzina i dizela prasti do tri dinara po litru.

On dodaje da je pretpostavka da bi se veće razaranje rafinerija i naftnih bušotina u Iranu već desilo da to odgovara Sjedinjenim Američkim Državama.

- Amerika bi u slučaju većih problema na svetskom tržištu bila prinuđena na poveća cene naftih derivata, a ona pokušava da ih smanji. Ukoliko bi cene skočile to se ne bi dopalo građanima SAD. Iran snabdeva naftom i Kinu, Tursku i druge značajne zemlje. Dok se tržište nafte i naftnih derivata ne prilagodi novim okolnostima i dok se definitivno ne vidi šta će se dalje dešavati cene će rasti.

- Oprez na tržištu postoji, ali još smo daleko od onih cena kakve su bile kada je izbila ukrajinska kriza 2022. godine i kada je za vrlo kratko vreme nafta došla do 127 dolara po barelu, a cena goriva na pumpama je bila 220 dinara. To je 40 dinara više nego danas - rekao je Mićović agenciji FoNet.

- U veleprodaji je cena benzina i dizela već otišla gore za dinar, a mi ćemu u petak podići cene u maloprodaji za dva do tri dinara po litru. Od petka bi trebalo za dinar da poskupi i tečni naftni gas. Ako se nastavi ovakav rast u veleprodaji, sledeće nedelje će nastaviti da rastu cene i na pumpama. Sve zavisi kako će se dalje odvijati rat u Iranu i da li će se smirivati ili će doći do eskalacije sukoba. Ako se sukob intenzivira lako se možemo vratiti u 2022. godinu kada je nafta koštala više od 100 dolara po barelu. Benzin sada košta 179 dinara, a dizel 189 dinara. Očekujemo da će benzin koštati između 181 i 182 dinara, a dizel 191 do 192 dinara - ističe Knežević.