Vozači u Srbiji će od danas, pa do 22. avgusta, plaćati gorivo po novim cenama.
POJEFTINIO DIZEL U SRBIJI! Objavljene nove cene po kojima će se plaćati gorivo do sledećeg petka!
U narednih nedelju dana cena dizela biće niža. Litar evrodizela košta 192 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.
Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, evrodizel je pojeftinio za dinar, dok je cena za litar benzina ostala ista.
Cena nafte raste u svetu
Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je neznatno porasla na 66,839 dolara, a cena nafte Brent pala na 66,546 dolara.
