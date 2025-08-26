Slušaj vest

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je optimističan po pitanju novog odlaganja sankcija NIS-u i da ostaje da se vidi da li će biti odložene na mesec danas ili duže i naglasio da neće biti cenovnih udara niti nestašice nafte.

SAD su krajem jula peti put odložile punu primenu sankcija NIS-u do 27. avgusta, a prema oceni Bajatovića situacija je tada bila ''politički zategnuta'', dok je sada povoljnija.

- Govorilo se o uvođenju 500 odsto sankcija za one koji sarađuju sa Rusima, a sada toga nema. Bio je sastanak na Aljasci i to jesu politički detalji koji mogu uticati na odluku OFAK-a jer su sankcije političke - rekao je Bajatović.

Govorilo se o uvođenju 500 odsto sankcija za one koji sarađuju sa Rusima Foto: Printscreen/TV Pink

Kako kaže, najveća nada je u dogovoru predsednika SAD Donalda Trampa i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o tome da Evropa tri godine unapred mora da kupi 250 milijardi energenata na godišnjem nivou, što, prema oceni Bajatovića, nije moguće bez saradnje sa Rusijom.

- Amerika jeste najveći proizvođač gasa i nafte na svetu, ali je i najveći potrošač. Događaji na Bliskom istoku stvaraju određene rizike, a ako žele da to ispune, moraće da sarađuju sa Rusijom - rekao je Bajatović i dodao da postizanje mira u Ukrajini nije vezano samo za prestanak rata već i za skidanje sankcija.

Na pitanje šta je za Srbiju dugoročno rešenje oko NIS-a, Bajatović je rekao da je važno nekoliko stvari za poslovanje i održivost te kompanije i da je, da bi se ušlo u zonu delistiranja, odnosno skidanja sankcija, NIS ponudio promenu u upravljanju kompanijom, ali ne u vlasničkoj strukturi.

- Kada je prošli put OFAK donosio odluku o odlaganju sankcija na mesec dana, oni nisu tretirali to što je suštinski već urađeno u NIS-u i biće dodatno urađeno , ako se OFAK sa tim složi. To nije samo ono što Rusi kao većinski vlasnici žele da vide u ovom momentu nego sa tim mora da se složi i američka strana, odnosno OFAK - rekao je Bajatović uz ocenu da mišljenje Evropske komisije za poslovanje NIS-a u ovom momentu nije toliko bitno.

Bajatović je kazao da je neizvesnost problem u radu NIS-a i naglasio da je suština da u Srbiji postoji prerađivač nafte u naftne derivate.

- Ono što se sada dešava je da ostali na tržištu pokušavaju da izbegavaju NIS u najvećoj mogućoj meri i da se snabdevaju iz drugih izvora, ali to im je skuplje i imaju velikih logističkih problema. Nama je u interesu da ne dođe do povećanja cena ili nestašice - rekao je Bajatović.

Naglasio je da neće doći do cenovnih udara, nestašice ili nemogućnosti da se nabavi gorivo i da će država reagovati i da ima razrađene planove.

Moramo da sačuvamo NIS, oko toga traju razgovori i sa ruskom stranom, a traju i pregovori advokatskih timova i Vlade Srbije i NIS sa OFAK-om - naveo je Bajatović.

Događaji na Bliskom istoku stvaraju određene rizike Foto: NIS PETROL TIM

Istakao je da je najvažnije da u ovom momentu nema stvarnih finansijskih sankcija i da NIS može da posluje na srpskom tržištu.

- Većina plaćanja su moguća, sa Visa karticom, sa Mastercard Dina karticom na svakoj pumpi. NIS ima zalihe, sve je puno, mi šest do osam meseci nema šta da brinemo do momenta i kada bi bio povučen neki potez. NIS ima i vanredne planove za takve situacije, nismo ugroženi - rekao je Bajatović.

Na pitanje da li su završeni dogovori o potpisivanju novog dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom u septembru, Bajatović je rekao da su suštinski dogovoreni svi elementi ugovora, a da je ostalo da se vidi koja je količina i kakva će biti cena.

Kako je rekao, ugovor će biti potpisan na tri godine i da je cilj da na raspologanju imamo dve i po milijarde sa punom fleksibilnošću.

- Mi leti trošimo jako malo, a zimi puno. Sad trošimo malo više leti jer punimo maksimalno Banatski dvor i u Mađarskoj. Što se tiče cene, fiksni deo koji iznosi osam miliona dnevno će sigurno biti bolji od onoga što možete kupiti na tržištu, a ostalo će verovatno biti best effort cena, to je neka vrsta interne aukcije u Gaspromu, to bi u proseku bilo ttf minus 15 odsto. Ranije kad kupujete na tržištu je bilo ttf minus tri odsto, a sad je plus tri odsto - rekao je Bajatović.

Naglasio je da će aranžman sa Rusijom biti povoljan i da će Srbija moći da dobije i dodatne količine gasa prema cenama u ugovoru.