Umesto dosadašnjih 63 godine i 10 meseci, dame će u penziju moći tek sa navršenih 64 godine života, uz obaveznih najmanje 15 godina staža.

Ovo je zvanično objavio „Glas osiguranika“, glasilo Republičkog fonda PIO, koji podseća da se ženama uslovi za penzionisanje iz godine u godinu pomeraju – i to sve do 2032. Tada će se potpuno izjednačiti sa muškarcima, pa će i jedni i drugi odlaziti u penziju sa 65 godina i najmanje 15 godina staža.

Za one sa dugim radnim stažom postoji i druga opcija: prema važećim propisima, ko god ima 45 godina staža, nezavisno od pola i godina života, može da ostvari pravo na starosnu penziju.

Foto: Shutterstock, Nenad Kostić

Kada je reč o prevremenoj penziji, muškarci i žene su od 2024. u istom košu – potrebno je 60 godina života i 40 godina staža. Ali pazite: prevremena penzija dolazi sa trajnim umanjenjem od 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska, a ukupno umanjenje može biti najviše 20,4%!

Ipak, najvažnije upozorenje odnosi se na sve žene koje planiraju da se penzionišu po sadašnjim, povoljnijim uslovima. Ako žele da izbegnu nova pravila koja stupaju na snagu 1. januara 2026, moraju da raskinu radni odnos i podnesu zahtev već tokom 2025. godine.

Zahtev se predaje najkasnije poslednjeg radnog dana u godini, ali samo ako je radni odnos prekinut najmanje dan ranije.

Podnošenje zahteva 1. januara 2026. i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2026. godini, precizirali su iz fonda.