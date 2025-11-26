Slušaj vest

Korisnicima penzija koji žive van teritorije Republike Srbije, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je da penziju primaju direktno na devizni račun. Da bi penzija stizala u inostranstvo, korisnik mora imati prebivalište u zemlji u kojoj želi da mu se isplata vrši i da u banci po sopstvenom izboru otvori devizni račun na koji će sredstva biti uplaćivana.

Zahtev za isplatu van Srbije, odnosno za transfer penzije, podnosi se filijali Fonda PIO koja obavlja isplatu. Uz zahtev je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Potrebni dokumenti su:

- potvrda banke u Srbiji da se saglašava sa promenom načina isplate penzije

- podaci o deviznom računu u inostranstvu

- dokaz o prebivalištu u inostranstvu, odnosno kopija važeće javne isprave izdate prema propisima države u kojoj se želi isplata (npr. kopija lične karte, pasoša sa vizom…), navodi Kamatica.

Važno je napomenuti da privremeni boravak ne predstavlja osnov za transfer penzije, zahtev se može podneti isključivo uz dokaz o prebivalištu u inostranstvu. Po obradi zahteva, isplata u Srbiji se obustavlja, a izdaje se nalog za isplatu u drugoj državi, u skladu sa željom korisnika. Transfer se obavlja kvartalno, sredinom meseca, dok visina bankarskih troškova zavisi od banke u kojoj je otvoren račun. Penzija se isplaćuje u stranoj valuti, a preračunava se prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.