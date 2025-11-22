Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je država ranije morala da bude "nefer" prema penzionerima kako bi stabilizovala ekonomiju, ali da se sada taj dug vraća kroz najveća povećanja penzija do sada.

Naveo je da su penzije lekara i drugih stručnjaka danas višestruko veće nego pre 2012. godine i istakao da je to rezultat jače ekonomije i državne politike koja želi da zadrži i vrati stručni kadar.

- Nismo bili fer prema penzionerima pre 3, 4, 5 godina, dok smo podizali ekonomiju, sada im vraćamo, sada je povećanje penzija 12, 2 odsto. Lekarima smo podizali plate tokom korone, a i zato što želimo da ih vratimo u Srbiju.

- Penzija lekara pre 2012, 2013, 2014. godine, svejedno, bila je 56.000 dinara. Penzija lekara specijaliste je danas oko 156.000. Posebno smo povećavali plate lekarima zbog korone, zbog teških uslova, ali i zbog želje da vratimo veliki broj lekara iz inostranstva. To je naša obaveza.