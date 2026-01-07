Slušaj vest

Novi EES sistem (Entry/Exit System), koji se primenjuje na graničnim prelazima Evropske unije, tokom praznika je doveo do velikih zastoja i višesatnih čekanja, posebno za putnike koji se vraćaju u Srbiju.

Najveći problem imaju autobusi, koji u kolonama čekaju i po nekoliko sati, ali ni putnici u putničkim vozilima ne prolaze mnogo bolje.

Iskustva putnika

Putnici iz Srbije koji su praznike proveli u Pragu ispričali su da su se pri povratku u zemlju ponovo suočili sa kompletnom procedurom EES sistema – iako su već bili registrovani prilikom ulaska u Evropsku uniju.

- Ogromna je gužva na ulasku u Srbiju, čekali smo 45 minuta. Opet slikanje i otisci prstiju, na nekim trakama granična policija stoji sa skenerima, a na nekima se izlazi iz automobila. Niko nas nije ni pitao da li smo već prošli EES, niti su pauzirali sprovođenje EES sistema s obzirom na to kakva je gužva - otkrili su.

Zbog neplaćene kazne mogu da vas vrate sa granice Foto: Marko Karović

Podsećamo, tokom prethodnog vikenda zabeležene su ogromne gužve na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom, a prema tadašnjim informacijama putnički autobusi su čekali i više od tri sata.

Šta je EES sistem?

EES sistem je automatizovani IT sistem za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU koji putuju na kraći boravak, svaki put kada pređu spoljne granice bilo koje od sledećih evropskih zemalja koje koriste EES sistem:

Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

EES podrazumeva davanje otisaka prstiju i fotografije lica na graničnim prelazima zemalja članica pored provere pasoša.