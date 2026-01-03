Slušaj vest

Nova godina donosi i nove prilike za putovanja, a jedno je sigurno: sve više turista tražiće načine da istražuju svet bez prevelikih troškova.

Sa rastom cena, putnici se okreću povoljnim, ali zanimljivim destinacijama koje nude bogatu kulturu, prelepe pejzaže i autentična iskustva. Ljudi planiraju svoje rute pažljivije nego ikada, kombinujući jeftine letove i pristupačan smeštaj kako bi maksimalno iskoristili svoj odmor, a da pritom ne ugroze kvalitet putovanja.

Grad bogate tradicije i modernog života

Jedan manje poznat evropski grad ima sve te kvalitete, pa bi se ove godine mogao naći na mapi brojnih putnika. Gimaraeš je istorijski grad smešten na severu Portugala, poznat po svom bogatom kulturnom nasleđu i očuvanom srednjovekovnom središtu. Sa oko 160.000 stanovnika, grad kombinuje tradiciju i moderan život, a često se naziva „rodnim mestom Portugala“ jer je bio prva prestonica zemlje. Uske ulice, istorijske građevine i živahna lokalna zajednica čine Gimaraiš privlačnom destinacijom za turiste koji žele da dožive autentičnu portugalsku atmosferu, bez gužve velikih gradova poput Lisabona ili Porta.

Gimaraiš je takođe poznat po brojnim kulturnim manifestacijama i festivalima tokom cele godine. Posebno se ističe Festival srednjovekovnih igara, koji privlači posetioce svih uzrasta, a ulični performansi i tradicionalni plesovi stvaraju živopisnu atmosferu starog grada. Ljubitelji umetnosti mogu uživati u brojnim muzejima, poput Muzeja Alberto Sampaio, gde se čuvaju vredni eksponati povezani sa istorijom i religijskom tradicijom regiona.

Kafa ispod 1,50 evra, povoljan smeštaj

Pored kulturnih atrakcija, Gimaraiš nudi i prelepe prirodne pejzaže u okolini. Planine, šumski predeli i reke idealni su za planinarenje, biciklizam i piknike. Grad je spoj istorije i savremenog života – dok šetate starim ulicama, naići ćete na moderno uređen kafić ili prodavnicu sa lokalnim rukotvorinama. Taj spoj čini Gimaraiš mestom gde posetioci mogu istovremeno doživeti autentičnu prošlost i živahnu sadašnjost.

Nedavno se našao na BBC-jevoj listi „20 najboljih destinacija za putovanja u 2026.“, zajedno sa odredištima poput Abu Dabija i Crne Gore. BBC je pohvalio Gimaraiš zbog prelepo očuvane srednjovekovne jezgre i raznovrsnosti restorana i barova. To ne iznenađuje, jer se flaša piva može pronaći već za samo 2 evra. Za turiste koji žele da započnu dan u Gimaraišu uz kafu, kapućino košta svega 1,33 evra. Smeštaj je takođe povoljan – hotelska soba za dvoje u periodu od 3. do 5. juna košta oko 87 evra na Bookingu.