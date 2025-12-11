Slušaj vest

"Ako tražite ne toliko poznatu, a opet neverovatnu destinaciju, sa prelepom arhitekturom, jeftinim cenama, dobrom hranom i pregršt stvari koje možete da vidite, ovo mesto je zaista savršeno“, otkriva Robert Dacešin u svom videu o poljskom gradu Vroclavu.

Putovanja sa putopiscem Robertom Dacešinom uvek su slikovita, puna korisnih informacija i zabavnih doživljaja, a pre nekog vremena posetio je, kako kaže, „najlepši evropski grad u koji niko ne ide“.

"Iako sam do sada obišao mnoge evropske gradove, za ovaj mogu da kažem da je sasvim sigurno jedan od najlepših“, kaže Robert o nepravedno zanemarenom Vroclavu, trećem po veličini gradu u Poljskoj, koji turistima često ostaje ispod radara.

Najlepše iznenađenje

"Ako volite da putujete, pretpostavljam da imate određene destinacije koje su na vrhu vaše liste. Ako mene pitate, od destinacija na kojima još nisam bio, a koje bih želeo da posetim, tu su Peru, Filipini i Južnoafrička Republika, kao i još neke druge, ali iskreno – najviše volim kada bez nekog posebnog plana i spletom životnih okolnosti završim u mestu o kojem ne znam mnogo, a koje se kasnije ispostavi kao jedno od najlepših koje ćete ikada videti.

Baš to mi se dogodilo u Vroclavu, trećem po veličini gradu u Poljskoj. Iako sam ranije od pojedinih prijatelja tokom studija u Bratislavi slušao koliko je grad lep, tek kada dođete ovamo, uverite se u to. Zato, ljudi, ako tražite ne toliko poznatu, a opet neverovatnu destinaciju, sa prelepom arhitekturom, niskim cenama, dobrom hranom i mnoštvom stvari koje možete da vidite – ovo место je zaista savršeno“, otkriva Robert, u čijem videoputopisu možete da pogledate divne kadrove ovog poljskog grada, kao i da saznate brojne zanimljivosti.

Omiljeni „Poljak“

Vroclav ima čak 12 reka, 21 ostrvo i više od 300 mostova, a zahvaljujući prijatnoj klimi i povoljnim cenama važi za jedan od omiljenih gradova za život u Poljskoj, ako ne i šire. Stari grad jedan je od najlepših u Evropi, a Robert nas vodi od prelepe gradske većnice sa neobičnim satom do katedrale sa koje se pruža zadivljujući pogled na grad. U šetnji gradom možete videti i stotine neobičnih stanovnika – skulpture patuljaka koje podsećaju na neka prošla vremena.

"Patuljci su nas zasmejavali u teškim vremenima i to je bila cela ideja: da se prikaže apsurdnost situacije i podstaknu ljudi da prestanu da se plaše“, izjavio je za BBC poljski novinar Arkadiusz Forster. Naime, tridesetak figurica postavljeno je početkom 2000-ih godina, a sve je počelo sa jednom, kao spomenikom Narandžastoj alternativi – poljskom antikomunističkom pokretu nastalom tokom osamdesetih godina.

Jedno od nezaobilaznih mesta je i gradska pijaca, gde možete da osetite duh grada, probate lokalne specijalitete – pa čak i da naučite ponešto poljskog… Krenimo!