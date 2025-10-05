Slušaj vest

Postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi odlaze u inostranstvo. Neki jednostavno vole da putuju i upoznaju nove kulture, dok drugi traže bolju i sigurniju budućnost. Život u inostranstvu – bilo kao digitalni nomad, putnik ili penzioner – ne pruža samo priliku za nova iskustva i upoznavanje sveta, već može biti i način za značajne uštede.

Dok su troškovi života u nekim zemljama visoki, u drugim je život iznenađujuće povoljan. Da li ste znali da postoje destinacije gde je moguće živeti za manje od 500 dolara mesečno (oko 428 evra)? Portal World Wild Schooling izdvojio je 12 takvih mesta koja su atraktivna, pristupačna i bogata sadržajem:

Sunčana obala, Bugarska – popularno letovalište sa suncem, morem i zabavom. Stan na odličnoj lokaciji moguće je iznajmiti za manje od 150 evra mesečno, često i sa bazenom.

Varna, Bugarska – lučki grad sa pješčanim plažama i opuštenom atmosferom starog grada. Troškovi hrane oko 270 evra mesečno, a ukupni budžet od 500 evra omogućava solidan život.

Katmandu, Nepal – jedan od najjeftinijih gradova na svetu. Samac može pokriti najam, režije, hranu i prevoz za oko 390 evra mesečno. Okružen Himalajom, idealan je za ljubitelje planinarenja i kulture.

Pai, Tajland – šarmantni gradić u severnom Tajlandu, u dolini uz reku Pai. Iznajmljivanje smeštaja preko Airbnba moguće je za manje od 300 evra, a kuvanjem kod kuće ukupni troškovi ostaju ispod 500 evra.

Mirisa, Šri Lanka – mali obalni grad poznat po tirkiznom moru i palmama. Prosečni mesečni troškovi oko 430 evra.

Cusco, Peru – nekadašnja prestonica Inka, smeštaj od 170 do 250 evra mesečno. Grad na 3.399 m nadmorske visine, okružen Andima, nudi istoriju, prirodu i lokalnu kuhinju.

Bali, Indonezija – popularan po rižinim poljima, vulkanskim pejzažima i raznolikoj kulturi. Udoban život za manje od 500 dolara mesečno je moguć.

Marakeš, Maroko – srednjovekovni grad poznat po tržnicama i arhitekturi. Smeštaj od oko 250 evra mesečno.

Valona, Albanija – uz Jadransko more, sa niskim troškovima života. Pametnim planiranjem, život za 500 evra mesečno je moguć.

Saranda, Albanija – plaže i povoljan smeštaj. Stanovi oko 250 evra mesečno, režije uključene, ostatak budžeta pokriva ostale troškove.

Goa, Indija – ukupni mesečni troškovi oko 455 dolara (ispod 400 evra). Nekadašnja portugalska kolonija sa mešavinom indijske i evropske kulture.

Langkawi, Malezija – najveći otok u istoimenom arhipelagu, popularan među digitalnim nomadima. Ukupni troškovi života oko 420 evra mesečno.