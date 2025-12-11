Slušaj vest

Sektor niskih plata u nemačkoj privredi više ne pokazuje trend opadanja. U aprilu je 6,3 miliona radnika, odnosno 16 odsto svih zaposlenih zarađivalo najviše 14,32 evra po satu, saopštio je Savezni zavod za statistiku. To je isti udeo kao prethodne godine. Podsećanja radi, 2014. godine poslovi sa niskim platama činili su 21 odsto tržišta rada, a najveći pad zabeležen je 2022. i 2023.

Granica za nisku platu menja se u skladu sa srednjom satnicom i obuhvata sve poslove (osim pripravničkih) koji donose manje od dve trećine mediane bruto zarade. U aprilu 2025. ta granica iznosila je 14,32 evra, dok je prošle godine bila 13,79 evra. Pored toga, zakonski minimalac trenutno je 12,82 evra i trebalo bi da poraste na 13,90 evra početkom naredne godine. Prema mišljenju Dorotee Španagel iz WSI instituta Fondacije Hans-Bekler, pad sektora niskih plata od 2014. najviše je posledica rasta minimalne zarade.

Najveći udeo niskih plata beleži ugostiteljstvo, gde više od polovine zaposlenih (51 odsto) spada u ovu kategoriju. U poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu taj udeo iznosi 45 odsto, dok u oblasti umetnosti, zabave i rekreacije nisku satnicu prima 36 odsto radnika.