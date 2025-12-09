Slušaj vest

Istovremeno, edukativni sadržaji na Jutjub kanalu "Svoj na svome", namenjeni građanima koji žele da se informišu o novim procedurama, premašili su 215.000 pregleda.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je da se primenjuje juče, a građani imaju rok do 5. februara da prijave svoje nelegalno izgrađene objekte.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem - preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz korišćenje JMBG-a i lične karte, naloga na portalu eUprava, ili posredstvom uslužnih centara lokalnih samouprava.

Biznis Kurir

Ne propustiteNekretninePrijava legalizacije u Sremskoj Mitrovici na 34 lokacije: Grad uveo i mobilnu kancelariju koja dolazi na kućnu adresu
Loznica legalizacija
NekretnineGornji Milanovac spreman za legalizaciju: Sela pokrivena novim šalterima, prijava stambenih objekata samo 100 evra, a pomoćni potpuno besplatni
1765272232Vra87evA1nica-1.jpg
NekretnineGrađani pohrlili da prijave nepokretnosti, stiglo već 7.000 prijava - Ministarka Sofronijević obišla Zemun i Poštu Srbije: Ako treba otvorićemo još šaltera
Aleksandra Sofronijević legalizacija Zemun (29).jpg
NekretnineOpštinski šalteri pretesni za Vranjance: Veliko interesovanje od jutarnjih sati za upis prava svojine na nelegalnim objektima
Legalizacija Vranje