Istovremeno, edukativni sadržaji na Jutjub kanalu "Svoj na svome", namenjeni građanima koji žele da se informišu o novim procedurama, premašili su 215.000 pregleda.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je da se primenjuje juče, a građani imaju rok do 5. februara da prijave svoje nelegalno izgrađene objekte.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem - preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz korišćenje JMBG-a i lične karte, naloga na portalu eUprava, ili posredstvom uslužnih centara lokalnih samouprava.