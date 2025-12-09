Slušaj vest

Opština Gornji Milanovac je u potpunosti spremna za primenu zakona „Svoj na svome” i omogućila je građanima koji nemaju pristup onlajn platformama ili ne poznaju računare dovoljno da svoje objekte legalizuju i u kancelarijama seoskih mesnih zajednica, rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević.

- Mi imamo dva mesta u samom Gornjem Milanovcu, u Opštinskoj upravi u Takovskoj ulici broj 2, kao i u drugoj opštinskoj zgradi u Ulici Tihomira Matijevića ali smo uradili šaltere i po seoskim mesnim zajednicama s obzirom na to da je naša opština razuđena i ima 62 sela. Mi smo ih grupisali na četiri mesta i šaltere imamo u Pranjanima, Rudniku, Vraćevšnici i u Ugrinovcima. Tako da smo sve pokrili da bi građani to mogli da uz minimalne napore učine u svom ili u susednom selu - rekao je Kovačević.

Kovačević je istakao da je cena za legalizaciju stambenih objekata na čitavoj teritoriji opštine Gornji Milanovac jedinstvena i iznosi 100 evra, dok se legalizacija pomočnih objekata ne naplaćuje.

Svetislav Sredojević iz Vraćevšnice jedan je od prvih meštana ovog sela koji je došao u kancelariju mesnog odbora kako bi podneo zahtev za legalizaciju svojih objekata.

- Hteo bih da legalizujem stambenu zgradu i sve pomoćne objekte. Za nas ovaj zakon znači mnogo, jer smo dugo čekali na legalizaciju ali nikako nismo mogli da je obavimo još je trebalo ići u Gornji Milanovac, vaditi razne papire. Sada nam je to omogučeno da uradimo ovde kod nas. Pozdravio bih onoga ko je doneo i usvojio ovaj zakon. To je jedan od boljih zakona koji će nam svima značiti - rekao je Sredojević.

Selu Vraćevšnica odnosno kancelariji mesnog odbora pored same Vraćevšnice gravitiraju još i Lipovac, Gornja i Donja Crnuća i Prnjavor što pokazuje opravdanost omogućavanja podnošenja zahteva za legalizaciju u samom selu.

