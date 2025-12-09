Slušaj vest

Anđelković je rekao da je oko 40 odsto prijava podneto putem onlajn platforme, a ostale u opštinama i na poštanskim šalterima.

- Do 17 časova je bilo 14.700 prijava, od toga 1.250 na opštinskim šalterima, a 3.400 na šalterima pošta. Do 19 časova je bilo više od 19.000 prijava - rekao je Anđelković za Pink.

Istakao je da su građani izuzetno zadovoljni zbog mogućnosti da konačno reše pitanje svoje imovine.

- Ima različitih slučajeva. Oko 500.000 ljudi proterano iz Hrvatske, oni su se snalazili na razne načine, kupovali neku zemlju, to nije rešeno, tako da je sada prilika da reše svoju imovinu, da budu vlasnici kuća i objekata. Ima i onih koji su dobili stan od društvenog preduzeća i kupili ga, mada zgrada nikada nije legalizovana i sad je prilika da se to reši - naveo je Anđelković.

On je dodao da je građanima za prijavu potrebna lična karta i dokaz o vlasništvu nad imovinom, odnosno ugovor o kupovini, poklonu ili nasledstvu.

Zoran Anđelković, direktor JP ''Pošta Srbije'' Foto: BoBa Nikolić

Anđelković je rekao da građani mogu da se prijave na 586 poštanskih šaltera, a da su 2.503 poštanska radnika dobili licencu od Agencije za prostorno planiranje da obavljaju taj posao.

- To su pošte koja imaju dobru internet vezu i tehničke uslove, jer je to bilo važno, a ukoliko zatreba možemo još oko 150 pošti da osposobimo za ovaj posao - istakao je Anđelković.

Naveo je da se dokumentacija šalje Agenciji za prostorno planiranje, odakle se prosleđuje u Republički geodetski zavod, a da građani dobijaju SMS obaveštenje o tome.

- U RGZ-u će se upoređivati i proveravati podaci, a ako je potrebna dodatna dokumentacija, građani će, takođe, dobiti SMS-poruku - rekao je Anđelković.