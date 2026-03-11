Slušaj vest

U odnosu na kraj januara povećane su za 421,3 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 169,7 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodni monetarni fond po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju februara iznosile su 25.251,8 miliona evra i takođe su bile na svom najvišem nivou posmatrano krajem meseca. U odnosu na kraj januara veće su za 297,1 milion evra.

Najveći prilivi u februaru

Najveći prilivi u devizne rezerve u februaru ostvareni su po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 150,1 milion evra. Takođe, veći prilivi ostvareni su i po osnovu neto prodaje državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 53,6 miliona evra, kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 48,5 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu prodajom deviza u iznosu od 230,0 miliona evra (od čega se 30,0 miliona evra odnosi na prodaju deviza ugovorenu krajem januara, a koja je izvršena, odnosno imala efekat na odliv deviza u februaru, dok se 200,0 miliona evra odnosi na prodaju deviza ugovorenu i realizovanu u februaru, u skladu sa uobičajenim tržišnim principima). Ostali odlivi realizovani su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 155,0 miliona evra.

Neto tržišni efekti bili su pozitivni u iznosu od 554,1 milion evra i rezultat su kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega povećanja cene zlata u dolarima za oko 4,8%, kao i jačanja dolara u odnosu na evro za oko 1,0%.

Rezerve zlata rekordne

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, na kraju februara iznosile su rekordnih 53.411,0 kilograma i imale su vrednost od 7.593,3 miliona evra, što čini 25,5% bruto deviznih rezervi. Tokom februara zlatne rezerve povećane su za 326,2 kilograma kupovinom 26 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Serbia Zijin Copper.

Takođe, u februaru je došlo do povećanja vrednosti zlatnih rezervi u evrima za 463,9 miliona evra, najvećim delom usled delovanja tržišnih faktora (rast cene zlata u dolarima i jačanje dolara u odnosu na evro), a manjim delom usled kupovine zlata tokom meseca. Tokom 2026. godine zlatne rezerve povećane su za oko 0,9 tona, dok je njihova vrednost uvećana za 1.397,7 miliona evra (u ambijentu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 21,2% i slabljenja dolara u odnosu na evro za oko 0,6% na međunarodnom tržištu).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 535,4 miliona evra i bio je za 70,9 miliona evra veći nego u januaru 2026. godine. Od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu zabeleženi obim trgovine devizama iznosio je 1,0 milijardu evra.

U februaru 2026. godine vrednost dinara bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je tokom prva dva meseca 2026. godine zabeleženo nominalno slabljenje dinara prema evru za 0,1%. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u februaru prodala 200,0 miliona evra. Od početka godine Narodna banka Srbije prodala je 810,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.