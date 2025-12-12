Slušaj vest

U odnosu na kraj oktobra povećane su za 2,5 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda za adekvatan nivo pokrivenosti uvoza deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i obaveze prema MMF-u po raznim osnovama) na kraju novembra iznosile su 24.975,5 miliona evra, što je 11,9 miliona manje nego na kraju oktobra.

Najveći uticaj na povećanje rezervi imali su pozitivni tržišni efekti od 285,8 miliona evra, pre svega rast cene zlata u dolarima za oko 4,5%, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara prema evru za oko 0,2%.

Foto: Shutter

U novembru su prilivi u devizne rezerve ostvareni po osnovu upravljanja rezervama, izdvajanja obavezne devizne rezerve banaka, donacija i drugih osnova, u ukupnom neto iznosu od 95,6 miliona evra.

Odljivi su bili rezultat neto razduženja države po osnovu deviznih kredita i plaćanja drugih obaveza u ukupnom iznosu od 213,9 miliona evra, kao i intervencija NBS na deviznom tržištu prodajom deviza u iznosu od 165 miliona evra (od ukupno ugovorene prodaje od 210 miliona, 45 miliona je realizovano u decembru).

Rezerve zlata

Rezerve zlata na kraju novembra iznosile su rekordnih 52.407,3 kilograma, u vrednosti od 6.093,9 miliona evra, što je 20,8% bruto rezervi. Tokom novembra povećane su za 250,9 kilograma kupovinom 20 zlatnih poluga od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER. Ukupna vrednost zlatnih rezervi u evrima porasla je za 279,5 miliona, pre svega zbog rasta cene zlata na svetskim tržištima, a delom i usled kupovine tokom meseca.

Zlatne poluge Foto: Shutterstock

U prvih 11 meseci 2025. zlatne rezerve povećane su za oko 4,3 tone, dok je njihova vrednost porasla za 2.210,3 miliona evra (uz rast cene zlata u dolarima od oko 60,5% i pad dolara prema evru od oko 10,2%).

Obim trgovine devizama na međubankarskom tržištu u novembru bio je 669 miliona evra, što je 154,2 miliona više nego u oktobru. U prvih 11 meseci ove godine ukupno je realizovano 7.171,9 miliona evra.

Kurs dinara

Dinar je u novembru nominalno oslabio prema evru za 0,1%, dok je od početka godine zabeleženo ukupno slabljenje od 0,3%. NBS je u novembru prodala 210 miliona evra na deviznom tržištu. Od početka godine NBS je neto kupila 145 miliona evra radi održavanja stabilnosti kursa.