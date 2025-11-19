Slušaj vest

Naročito je lep zimi, kada se pred praznike otvori božični market, te grad dobije poseban sjaj.

Vroclav je četvrti po veličini grad u Poljskoj, a ujednoje skriveni biser Poljske sa 12 reka, 21 ostrvom i stotinama patuljaka. Poznat je po svom bogatom kulturnom nasleđu, prelepim mostovima i živopisnoj arhitekturi koja ga čini jednim od najlepših, ali ujedno i često zanemarenih evropskih gradova.

Grad se prostire sa obe strane reke Odre, a kroz njega protiče još četiri pritoke: Bistrica, Olava, Sleza i Vidava, čime Vroclav dobija specifičan šarm.Grad je mali, te zaista većinu atrakcija možete obići pešaka, ali i tom prilikom videti čarobnu arhitekturu ovog poljskog bisera.

Grad mostova

Nekada je imao čak 303 mosta, dok danas ima oko 220 mostova koji spajaju različite delove grada i čine ga "gradom mostova". Vroclav je takođe poznat po svojim ostrvima na Odri, među kojima su "Kępa Mieszczańska", "Ostrów Tumski", "Ostrvo Piasek", "Wyspa Słodowa" i "Wielka Wyspa".

Istorija Vroclava

Prvi put se pominje 1000. godine prilikom osnivanja Vroclavske biskupije, ali slovensko naselje na ovom prostoru postojalo je najmanje 150 godina ranije. Kroz vekove, grad je bio pod upravom Pjastovića, Kraljevine Češke, Habzburške monarhije, Pruske i Nemačke, sve do 1945. kada je postao deo Poljske.

Vroclav je preživeo velike ratove, ali je uspeo da sačuva većinu svoje kulturne i arhitektonske baštine. Vroclav je centar kulture i obrazovanja, a kažu da je i studentski grad. Bio je Evropska prestonica kulture 2016. godine i domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu 2012. godine.

Vroclav je veliki univerzitetski centar i ima mnogo fakulteta i visokoškolskih ustanova. Najpoznatiji je Vroclavski univerzitet (Uniwersytet Wrocławski / Uniwersytet Wroclawski), koji je jedan od najstarijih i najvećih u Poljskoj.

Muzeji i univerziteti u gradu

Muzeji koje možete posetiti prilikom posete Vroclavu su:

Narodni muzej i Panorama Racławicka

Etnografski muze

Gradski muzej Vroclava

Akademiju umetnosti i Muzej arhitekture

Geološki i mineraloški muzej Vroclavskog univerziteta

Vroclav ima bogatu pozorišnu scenu, uključujući Filharmoniju, Vroclavsku operu, Impart – Centar umetnosti, Poljsko pozorištei brojne druge.

Zanimljivosti i turistički atrakcije

Vroclav je poznat po stotinam amalih patuljaka (krasnali) koji su postavljeni širom grada, simbolizujući duh humora i kreativnosti, kao i postarom jevrejskom groblju, botaničkoj bašti, japanskom vrtu i zoološkom vrtu, koji je najveći u Poljskoj po broju životinja.

Među najpoznatijim građevinama koje bi trebalo da obiđete prilikom boravka su:

Katedrala svetog Jovana Krstitelja

Crkve: Sveti Krst i Presveta Bogorodica

Gotčka

Gradska većnica

Barokna zdanja Vroclavskog univerziteta

Sky Tower, najviša zgrada u Poljskoj

Vroclav je ekonomski snažan grad sa razvijenom industrijom: proizvodnjom autobusa, vagona, elektronike i farmaceutskih proizvoda. Grad ima dobro razvijen železnički čvor, međunarodni aerodrom, rečnu luku i mrežu tramvaja i autobusa.

Zašto posetiti Vroclav?

Vroclav kombinuje bogatu istoriju, arhitekturu, kulturne događaje i prirodne lepote u jednom gradu. Idealna je destinacija za turiste koji žele da istraže autentičnu Poljsku, daleko od prenatrpanih turističkih ruta. Grad je poznat po prijatnim cenama, ukusnoj hrani i neverovatnoj atmosferi.

Vroclav i patuljci: Neraskidiva veza

Patuljci u Vroclavu su jedan od najprepoznatljivijih i najzabavnijih simbola grada. Prvi patuljak postavljen je početkom 2000-ih kao spomenik Narandžastoj alternativi (poljskom antikomunističkom pokretu iz 1980-ih). Ideja je bila da kroz humor i apsurdnost pruži ljudima nadu i osmeh u teškim vremenima komunizma.

Danas u gradu postoji više od 300 patuljaka, raspoređenih po centru i raznim kvartovima. Najviše patuljaka se nalazi u Starom gradu, ali ih ima i po skrivenim ulicama i parkovima. Svaki patuljak ima svoju priču ili zanimaciju: neki rade, neki čitaju knjige, neki sviraju ili se smeškaju prolaznicima.

Turisti često prave selfije s patuljcima i prave "hunt", tražeći sve statue u gradu, a postoji čak i aplikacija. Na internetu možete naići na interaktivne mape i vodiče koji pokazuju gde se koji patuljak nalazi, a svaki patuljak jedinstven je i fotogeničan. Mnogi turisti kombinuju posetu patuljcima sa šetnjom po trgu Rynek i ostrvima na Odri, što daje kompletno slikovito iskustvo grada.

Cene u Vroclavu

U Vroclavu se koristi poljski zlot (PLN), a kurs može značajno varirati, pa bi trebalo da pazite kad menjate novac.

U centru grada i turističkim oblastima kurs je često nešto lošiji, dok se u manjim menjačnicama ili bankama van glavnih ulica može dobiti povoljnija konverzija. Za orijentaciju, jedan zloti je otprilike 0,22 evra, odnosno oko 27–28 dinara, što pomaže pri planiranju troškova pića, hrane i ulaznica.

Vroclav je grad koji nudi bogatu kulturu, odličnu hranu i brojne zanimljive aktivnosti, a uz pažljivo planiranje, može se obići i sa manjim budžetom. U Vroclavu, obrok u jeftinom restoranu košta oko 10 evra, dok se fast food kombo, poput onog u McDonald’s-u, može dobiti za oko 7 evra.

Domaće pivo od 0,5 litra obično je 3 evra, kafa (kapućino) takođe oko 3, a flaša vode od 0,33 litra košta približno 1,2 evra.