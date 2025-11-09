Slušaj vest

Leži na tri reke koje povezuje sedam mostova i definitvno je jedan od najlepših gradova u Srbiji.

Međutim, nepravedno je zapostavljen od strane turista - što mu, u drugu ruku, omogućava da sačuva svoju autentičnost i mir.

Da, u pitanju je Knjaževac. Kroz prelepi gradić protiču tri reke:Trgoviški, Svrljiški i Beli Timok koje se sastaju upravo u srcu grada i stvaraju pejzaž koji podseća na najromantičnije delove Italije.

Sedam mostova koji povezuju obale postali su simbol ovog mesta, dok šarene kućice uz reke odaju utisak kao da ste u Veneciji, a ne u srcu Timočke Krajine.

Ovaj grad odiše mirnoćom, a njegova priroda, blaga klima i očuvani vodeni tokovi čine ga idealnim mestom za predah od gradske vreve.

"Srpska Bastilja" u "Srpskoj Veneciji"

Zanimljivo je da Knjaževac nije oduvek nosio današnje ime. Nekada se zvao Gurgusovac, po golubovima "gurgusanima". Mesto je bilo poznato po Gurgusovačkoj kuli - zloglasnom zatvoru za političke protivnike režima.

Ovaj objekat, koji su mnogi zvali i "srpska Bastilja", srušio je i zapalio knez Miloš Obrenović 1859. godine, nakon čega je u njegovu čast grad preimenovan u Knjaževac. Danas je Gurgusovačka kula simbol grada i centar mnogih manifestacija i kulturnih događaja.

Drugo ime za Knjaževac u narodu jeste Mali Pariz zbog toga što se ovde nekada nalazila po jedna kafana na 100 ljudi, ali i zbog toga što fasade u Staroj čaršiji zaista podsećaju na Grad svetlosti.

Pristupačan smeštaj i gostoprimstvo

Jedna od najvećih prednosti Knjaževca jeste pristupačnost. Noćenje za dve osobe može se pronaći već od 2.000 dinara, dok se u samom centru grada cene kreću oko 3.000 dinara.

U hotelima, smeštaj za dvoje košta između 6.000 i 10.000 dinara, ali uz veću udobnost i uključen doručak - idealno za one koji žele malo luksuza uz boravak u ovom šarmantnom mestu.

Kultura, istorija i duh prošlih vremena

Knjaževac se ponosi bogatom kulturnom baštinom i brojnim manifestacijama koje tokom godine okupljaju posetioce iz svih krajeva zemlje.

U Muzeju grada možete se upoznati sa istorijom ovog kraja, dok Stara čaršija i Spomen-park čuvaju duh prošlih vremena. Posebnu pažnju privlači i Crkva Svetog Georgija, dragulj arhitekture i duhovnosti.

Grad je domaćin manifestacija kao što su "Knjaževački dani" i "Zvuci trube sa Timoka", a u okolnim selima održavaju se gastronomski i kulturni festivali poput "Sarmijade", "Šipurijade", "Pržinijade" i "Moon festa". Svaki od njih nudi autentičan doživljaj lokalne hrane, muzike i običaja.

Na turističkoj mapi Knjaževca, koju možete naći u centru grada, meštani se hvale i Džervinovom vilom ili vilom Đoke Cvetkovića, koja je izgrađena na brdu 1939. godine sa kojeg se pruža predivan pogled na ceo grad, a pri tom je izgrađena po uzoru na vile iz Češke banje Karlsbad.

Nažalost, nekadašnja lepotica sa koje se sigurno pruža predivan pogled zapuštena je i svi uvek i prvo pomisle - koliko li je sve nekada delovalo veličanstveno?

Ipak, druge stvari i dalje mogu da vas ostave bez daha i komentara, kao što je "ljubavni most", koji vodi ka gradskom parku, pažljivo uređenom i sa sjajnim sadržajem za decu.

Knjaževački kraj poznat je po čuvenom vinu, dobroj trpezi, posebno staroplaninskom siru, a pre svega po gostoprimljivim domaćinima.

Bogorodičina crkva kao duhovno blago kraja

U okolini Knjaževca nalaze se brojni manastiri i crkve, kao što je Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici, koja predstavlja pravo istorijsko i duhovno blago ovog kraja. Takođe, u selu Ravni nalazi se arheo-etno park, a blizina Stare planine ovom gradu daje posebnu draž.