Gledano iz vazduha, jezero podseća na zmaja, dok ga meštani zovu "Zlatno jezero", verovatno zbog odsjaja jata riba i razvijenog ribolova.

Ovo jezero, koje se prostire na površini od oko 598 kvadratnih kilometara, nastalo je 1972. godine izgradnjom brane visoke 55 metara. Iako je primarno bilo zamišljeno kao deo sistema zaštite akumulacije Đerdapa, kasnije je utvrđen izuzetan kvalitet njegove vode. Zato je 1977. godine proglašeno za izvorište regionalnog vodosnabdevanja za Kruševac, Trstenik, Ćićevac i Varvarin.

Jezero je dobilo ime po obližnjem selu, ali je na njegovoj današnjoj teritoriji nekada postojalo selo Zlatari, čiji je deo izmešten, dok je drugi deo potopljen. Veruje se da su potopljeni ne samo domovi, već i stara crkva sa grobljem, zbog čega je jezero obavijeno brojnim legendama.

Ovim krajem kruže brojne priče i legende, a jedna od najzastupljenijih jeste upravo ta, da su potopljeni i crkva i seosko groblje, pa neki ljudi veruju da se ponekad u vodi može videti krst koji se nalazio na vrhu crkve.

Mnogi meštani veruju da će se svake godine u jezeru utopiti onoliko ljudi koliko ima potopljenih grobova. Bez obzira na jezive priče, jezero je veoma popularno, posebno tokom leta. Na plaži "Pista", temperatura vode dostiže od 25 do 27°C, što je idealno za kupanje i sportove na vodi.

Najviši vodostaji su krajem proleća, a najniži krajem leta i početkom jeseni.

Raj za ribolovce i ljubitelje prirode

Jezero Ćelije je poznato po bogatom ribljem fondu. Najdominantnije vrste su deverika, šaran, babuška, smuđ i grgeč. Prisustvo rakova i školjki svedoči o čistoći vode. Godišnje se na jezeru održava i čuveni "Čigra kup" u hvatanju bele ribe.

Ribolovci ovde mogu da ulove kapitalne primerke šarana, soma i smuđa. Najbolji period za ribolov je od ranog proleća do kasne jeseni. Pored ribolovaca, jezero privlači i ljubitelje prirode, koji dolaze na izlete, roštiljanje i uživanje u prelepom pejzažu.

Smeštaj na jezeru Ćelije

U blizini jezera postoji etno selo u kom je cena smeštaja za noć oko 2.500 dinara i udaljeno je oko četiri kilometra. U ponudi su i dva apartmana koja su udaljena oko 10 kilometara od jezera, a cene su od 3.000 do 5.500 za noć. Što se tiče smeštaja u samom Kruševcu, tu ima mnogo više opcija. Stan na dan je oko 2.300 dinara za noć, pa sve do 8.000 u luksuznom hotelu.