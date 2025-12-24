Slušaj vest

Dr Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, oglasio se nakon vesti da je Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) izdala je novu licencu kompaniji NIS, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta.

- SAD efikasno pomažu Rusiji kada je u pitanju prodaja ruskog udela u srpsko-ruskoj naftnoj kompaniji NIS. OFAK izdala je novu licencu NIS-u, omogućavajući pregovore o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta. Istovremeno, OFAC nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda - napisao je i dodao: 

- To znači da se kriza i neizvesnost u Srbiji produžavaju zbog nemogućnosti rada NIS-a, dok je Rusiji Vašington dao dodatno vreme da pronađe kupca. Umesto da jasno izjavi da neće biti daljih produženja i da rusko vlasništvo u NIS-u mora biti rešeno do kraja januara, OFAK je izabrao drugi put — odluku koja kažnjava Srbiju, a kupuje vreme za Rusiju - napisao je na X mreži. 

Kurir.rs

