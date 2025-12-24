Slušaj vest

Ovo je najveći iznos od jula i pretnje američkog predsednika, Donalda Trampa, carinama na uvoz bakra, što je podiglo cene ovog metala na rekordno visokih 5,8 dolara po funti.

Američki predsednik ponovo je razmotrio ranija obećanja o carinama na ključne industrijske metale i obećao da će do sledeće godine uvesti tarife na bakar robne klase.

Takve mere bi se nadovezale na trenutne tarife od 50 odsto na poluproizvode od bakra. Smanjena proizvodnja u rudnicima takođe je uticala na rast ovog meseca.

Primetno je da je rudnik Grasberg kompanije Friport-Makmoran u Indoneziji, koji obezbeđuje tri odsto svetske ponude, obustavio rad nakon jenog fatalnog incidenta. S druge strane, proizvodnja u Čileu i Peruu usporenija je zbog protesta.

Shodno tome, čileanska državna rudarska kompanija Kodelko ponudila je rekordno visoke cene kineskim kupcima.

