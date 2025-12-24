Slušaj vest

Godina se privodi kraju, a božićna i novogodišnja putovanja, vašari i miris kuvanog vina, postali su izbor za mnoge, kao i doček Nove godine na trgu neke metropole.

Poslednjih godina ljudi više vole da provedu praznike van Srbije.

Turistički vodič Dušan Anastasov naveo je za Newsmax Balkans koje su najaktuelnije destinacije za proslavu praznika.

- Nova godina je idealan trenutak da se napravi iskorak na neki put, da li je to Srbija ili svet, ali mahom se ljudi odlučuju da novogodišnje praznike provedu negde tamo. O destinacijama koje su aktuelne ove godine, pored tih morskih, Egipat definitivno destinacija koja je aktuelna 12 meseci, i za Novu godinu je puna. Pored njega, tu je i Kipar zato što je i tamo sunce i divno vreme - naveo je on.

"Dubai skup"

Dodao je da su ostale destinacije dosta popunjene, a među njima su Barselona, Madrid, Indija, Kina.

- Dominikana je aktuelna, ali više u januaru i februaru, kao i Kuba, koja je mami ljude. Od regiona, tu je Crna Gora, Bosna i Hercegovina - naglasio je sagovornik.

Dušan Anastasov Foto: Printscreen Newsmax Balkans

Kada je reč o cenama, Anastasov je istakao da se na Kipar može otići za 700 evra.

- Mislim da je to izuzetna cena i treba je iskoristiti. Dubai je, s druge strane, prilično skup za Novu godinu, ali Nova godina je pik u turizmu, tako da su takvi dani skupi - naveo je turistički vodič.

Dodao je da će nakon ove godine imati jedan polazak za Rim, koji je dosta pristupačan. Upozorio je da neodlučni požure sa odlukama.

Autobus iznenađenja

Kada je reč o planinama, prvo mesto drži Kopaonik.

- Pored Kopaonika, koji je već pun, tu su i Bugarska, Italija i zaustaviću se na Švajcarskoj. To su neke destinacije gde se skija ove godine. Među destinacijama je i Zlatibor privlačan, ali i banjski turizam — Vrnjačka i Mataruška banja. To su banje koje su dosta popularne za dane praznika i dosta su pristupačne - naglasio je Anastasov.

Za one koji vole prave avanture, najbolji izbor je autobus iznenađenja.

- Autobus iznenađenja znači da rezervišete Novu godinu, uđete u autobus i ne znate gde ćete ići. Turistička agencija se trudi da to bude jako atraktivno, da se naprave dve-tri stanice do restorana gde će se dočekati tih 12 sati - istakao je sagovornik.