Kako bi povećao broj beba u svojoj zemlji, Vładysław Grochowski, vlasnik jednog od najvećih hotelskih lanaca u Poljskoj, obećao je da će prirediti žurku za svaki par koji začne dete tokom boravka u njegovim hotelima.

U Poljskoj postoji 23 hotela Arche, od Lublina do Vroclava, sa više od 4.000 soba u kojima bi bebe mogle da nastanu.

Žurka, kolica i paket dobrodošlice

Parovi koji ispunjavaju uslove dobiće besplatnu porodičnu proslavu u jednoj od banket sala ili restorana. Porodica prve bebe rođene kroz ovaj program dobiće i kolica, kao i paket dobrodošlice.

Ipak, ne bacajte kontracepciju tek tako. Parovi moraju da imaju prebivalište u Poljskoj, a bar jedan od roditelja mora biti poljski državljanin. Arche nije prvi hotelski brend koji nudi pogodnosti za one koji planiraju romantičnu noć.

U nekim objektima ovog lanca nalaze se obnovljene crkve koje se mogu koristiti za venčanja ili krštenja, dok drugi hoteli imaju parkove u kojima će za svako zabeleženo rođenje biti posađeno drvo.

Od kolica do krštenja Foto: Shutterstock

Objašnjavajući motive za svoj neuobičajeni paket podsticaja, iz hotela su objasnili ovaj potez.