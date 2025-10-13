Slušaj vest

Kako bi povećao broj beba u svojoj zemlji, Vładysław Grochowski, vlasnik jednog od najvećih hotelskih lanaca u Poljskoj, obećao je da će prirediti žurku za svaki par koji začne dete tokom boravka u njegovim hotelima.

U Poljskoj postoji 23 hotela Arche, od Lublina do Vroclava, sa više od 4.000 soba u kojima bi bebe mogle da nastanu.

Žurka, kolica i paket dobrodošlice

Parovi koji ispunjavaju uslove dobiće besplatnu porodičnu proslavu u jednoj od banket sala ili restorana. Porodica prve bebe rođene kroz ovaj program dobiće i kolica, kao i paket dobrodošlice.

Ipak, ne bacajte kontracepciju tek tako. Parovi moraju da imaju prebivalište u Poljskoj, a bar jedan od roditelja mora biti poljski državljanin. Arche nije prvi hotelski brend koji nudi pogodnosti za one koji planiraju romantičnu noć.

U nekim objektima ovog lanca nalaze se obnovljene crkve koje se mogu koristiti za venčanja ili krštenja, dok drugi hoteli imaju parkove u kojima će za svako zabeleženo rođenje biti posađeno drvo.

Krštenje deteta
Od kolica do krštenja Foto: Shutterstock

„Roditelji prvog deteta rođenog u okviru ovog programa dobiće i kolica, kao i poseban paket dobrodošlice,“ dodao je.

Objašnjavajući motive za svoj neuobičajeni paket podsticaja, iz hotela su objasnili ovaj potez.

„Biznisi bi trebalo više da se uključe u društvena pitanja, uključujući podršku preokretu negativnog demografskog trenda u našoj zemlji. Poljska će 2026. godine potrošiti skoro 5% svog BDP-a na odbranu, što bi nominalno moglo da iznosi preko 200 milijardi zlota, ali kakva je korist od toga ako će nas demografija zbrisati?“

BiznisKurir/CNN

Ne propustiteInfoBizDAJE BEBAMA IMENA PO PORUDŽBINI: Telefon ne prestaje da joj zvoni, a cena usluge - da se prekrstiš!
Beba
InfoBizITALIJA ZABELEŽILA NAJNIŽU BROJKU U ISTORIJI: Zbog niske stope nataliteta ugroženo i tržište opreme za mališane
beba shutterstock_2422636345.jpg
InfoBizSJAJNA VEST ZA RODITELJE Mali: Uskoro po 500.000 dinara za prvenca, za drugo dete još i više
majka.jpg
InfoBizPO 75.000 DOLARA ZA SVAKO NOVOROĐENČE: Ova firma odreši kesu za zaposlene koji dobiju bebu, a nisu zaobišli ni OVU GRUPU radnika!
dhnaoucf8gha9fa.jpg